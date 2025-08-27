高雄市房市量縮價漲 第2季含車位建物成交總價上揚

高雄市第2季含車位建物的成交總價比第1季上揚。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕儘管成交量萎縮，今年第2季高雄市含車位建物成交總價的中位數達1151.5萬元，比第1季微幅上漲約30萬元。

今年上半年高雄市房屋買賣移轉棟數比去年同期銳減3成，根據內政部統計查詢網今年第2季實價登錄數據，高雄市含車位建物的成交總價中位數為1151.5萬元，比第1季上揚了31.5萬元，尤其屋齡5年內的成交總價中位數還更高達1167萬元，呈現「量縮價漲」。

受台積電設廠激勵，高雄市含車位建物的成交總價中位數於2023年第4季起突破1000萬元，一路漲到2024年第3季漲至1205萬元，隨著央行祭出購屋信用管制後，成交總價開始回檔，已經連續3季的成交總價中位數都低於1200萬元，但與2年前相比，成交總價中位數仍然上揚了200萬。

房仲人士分析，今年以來房市交易的主力是自住客或換屋族，投資客已經大幅退場，隨著通膨與各類物價上漲，加上高雄市的各項條件已經大幅提升，雖然房屋交易量萎縮、議價空間大，但高雄的房價要跌回兩年前水準幾乎不可能，尤其地段好的物件仍受青睞。

