晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》益登：輝達AI機器人大腦利多 漲停委買大排長龍

2025/08/27 10:05

受惠輝達AI機器人大腦利多，益登漲停委買大排長龍。（輝達提供）受惠輝達AI機器人大腦利多，益登漲停委買大排長龍。（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達昨 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴，通路商益登 （3048）是其中的3家台廠之一，利多消息激勵益登今股價續衝漲停鎖住，達31.65元、上漲2.85元，截至09:53分，成交量1264張，漲停後的排隊委買量高達6.8萬張。

益登昨日宣布正式開賣NVIDIA最新一代專為物理AI和通用機器人打造的NVIDIA Jetson Thor模組及開發套件。益登表示，此舉將加速亞太地區在智慧機器人、AMR（自主式移動機器人）、AIoT與智慧製造等應用的技術升級與落地部署。公司將結合技術服務、教育資源與平台生態，助力客戶加速創新實踐，推進生成式AI與物理AI的落地發展。

益登第2季營收271.2億元、年增10.1%；受台幣匯率急升產生的1.14億元匯兌損失影響，稅後虧損224萬元，每股稅後虧損0.01元。上半年營收557億元、年增12.9%；稅後盈餘1.2億元、年增92.5%，每股稅後盈餘0.44元，去年同期為0.23元。

益登表示，預期今年下半年受美國對等關稅政策等不確定因素，將影響全球經濟；目前消費性電子市場需求保守，但AI正帶動整體電子產業，從雲端持續發展到用戶端，加上智慧製造、智慧醫療、機器人等應用的興起，可望衍生更多商機，公司將秉持穩健經營方針，持續精進營運績效。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財