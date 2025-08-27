焦點股》益登：輝達AI機器人大腦利多 漲停委買大排長龍

受惠輝達AI機器人大腦利多，益登漲停委買大排長龍。（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達昨 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第一波20家合作夥伴，通路商益登 （3048）是其中的3家台廠之一，利多消息激勵益登今股價續衝漲停鎖住，達31.65元、上漲2.85元，截至09:53分，成交量1264張，漲停後的排隊委買量高達6.8萬張。

益登昨日宣布正式開賣NVIDIA最新一代專為物理AI和通用機器人打造的NVIDIA Jetson Thor模組及開發套件。益登表示，此舉將加速亞太地區在智慧機器人、AMR（自主式移動機器人）、AIoT與智慧製造等應用的技術升級與落地部署。公司將結合技術服務、教育資源與平台生態，助力客戶加速創新實踐，推進生成式AI與物理AI的落地發展。

請繼續往下閱讀...

益登第2季營收271.2億元、年增10.1%；受台幣匯率急升產生的1.14億元匯兌損失影響，稅後虧損224萬元，每股稅後虧損0.01元。上半年營收557億元、年增12.9%；稅後盈餘1.2億元、年增92.5%，每股稅後盈餘0.44元，去年同期為0.23元。

益登表示，預期今年下半年受美國對等關稅政策等不確定因素，將影響全球經濟；目前消費性電子市場需求保守，但AI正帶動整體電子產業，從雲端持續發展到用戶端，加上智慧製造、智慧醫療、機器人等應用的興起，可望衍生更多商機，公司將秉持穩健經營方針，持續精進營運績效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法