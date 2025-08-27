中華電小金雞「中華資安」今開放申購 抽中現賺逾9萬元。（圖擷取自中華資安官網）

〔財經頻道／綜合報導〕中華電小金雞、資安服務龍頭「中華資安（7765）」今（27日）開放申購，若幸運中籤最高有望現賺逾9萬元，潛在報酬率38.6%。

綜合媒體報導，中華資安將於9月8日轉上市，並將於8月27日至29日起辦理上市櫃公開申購，承銷張數626張，申購每股價格為238元，每人1次申購1張。若以週二（26日）中華資安收盤價329.76元計算，若是抽中可望獲利9萬1760元，報酬率為38.6%。

中華資安將於9月2日上午舉行公開抽籤，投資人最晚當天中午12點前可得知中籤結果，9月3日是未中籤退款日，有抽中的投資人將於9月8日上午8點半前收到股票。

中華資安9月公司轉上市後，將成為國內第一家以資安服務上市公司。中華資安今年上半年營收營收達新台幣9.8億元，年增14%，每股稅後純益（EPS）為6.01元，均創下歷史新高。

