晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中華電小金雞「中華資安」今開放申購 抽中現賺逾9萬元

2025/08/27 09:55

中華電小金雞「中華資安」今開放申購 抽中現賺逾9萬元。（圖擷取自中華資安官網）中華電小金雞「中華資安」今開放申購 抽中現賺逾9萬元。（圖擷取自中華資安官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中華電小金雞、資安服務龍頭「中華資安（7765）」今（27日）開放申購，若幸運中籤最高有望現賺逾9萬元，潛在報酬率38.6%。

綜合媒體報導，中華資安將於9月8日轉上市，並將於8月27日至29日起辦理上市櫃公開申購，承銷張數626張，申購每股價格為238元，每人1次申購1張。若以週二（26日）中華資安收盤價329.76元計算，若是抽中可望獲利9萬1760元，報酬率為38.6%。

中華資安將於9月2日上午舉行公開抽籤，投資人最晚當天中午12點前可得知中籤結果，9月3日是未中籤退款日，有抽中的投資人將於9月8日上午8點半前收到股票。

中華資安9月公司轉上市後，將成為國內第一家以資安服務上市公司。中華資安今年上半年營收營收達新台幣9.8億元，年增14%，每股稅後純益（EPS）為6.01元，均創下歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財