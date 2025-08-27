晴時多雲

資格再放寬 青年失業60日可請領最高4.8萬津貼

2025/08/27 09:54

勞動部今（28）日宣布，推出「支援青年就業計畫」。（勞動部提供）勞動部今（28）日宣布，推出「支援青年就業計畫」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰恐使青年求職不易，勞動部宣布放寬「初次尋職青年穩定就業計畫」的適用對象，將青年失業90日放寬至失業60日，最高將可領取4萬8000元的尋職津貼。

勞動部今（28）日宣布，推出「支援青年就業計畫」，9月1日起正式實施，主要考量近期適逢畢業季，眾多青年初次投入職場，又因國際情勢影響，就業市場不確定性高，以此方案加強協助畢業後尚未就業的初次尋職青年。

勞動部原本就提供「初次尋職青年穩定就業計畫」，此次的「支援青年就業計畫」屬於加強版方案，與原方案最大差異，在於將適用對象由「失業90日」放寬至「失業60日」即可申請，同時提高初次尋職青年就業意願，將尋職津貼由每月5000元，提升到6000元，加碼最高發給4萬8000元，讓青年可安心尋職並順利就業。

自114年9月1日起，只要年滿15歲至29歲的青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達60日的情形，即可參加計畫。

參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，青年依照計畫規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作者，尋職期間每個月可申領尋職津貼6000元，最高發給1萬8000元；又如果能在參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿90日或180日，就可分別申領就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給4萬8000元。

青年如果在9月1日前，已經參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在參加計畫期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依「支援青年就業計畫」標準發給。

「支援青年就業計畫」內容可至台灣就業通網站計畫專區查詢相關資訊及線上申請。勞動部提醒，相關服務資源可至「投資青年就業方案第二期」方案專區（https://gov.tw/c93）查詢。

