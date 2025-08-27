晴時多雲

焦點股》雷虎：7月獲利年增7倍 連拉3根漲停

2025/08/27 09:48

雷虎7月獲利年增7倍。（雷虎提供）雷虎7月獲利年增7倍。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機股雷虎（8033）自結7月財務數字，在與6月相當下，7月營收1.31億元，年增35%，稅後盈餘0.25億元，年增7.33倍，每股稅後盈餘0.16元。

雷虎上半年每股稅後盈餘0.7元，其中， 6月營收1.89億元，年增73%，稅後盈餘0.78億元，年增169%，每股稅後盈餘0.51元，單月賺贏去年全年的0.5元。累計1-7月每股稅後盈餘0.86元。

市場人士指出，在烏俄戰爭後，各國體認到無人機的必要性，未來無人機將被視為子彈，是各國備戰的必需品。

雷虎上週從處置股出關後，受到明年國防預算達9495億元，占明年GDP的3.32%，創歷史新高激勵，表現持續強勢，今日開高後攻上漲停177元，再創歷史新高，連3根漲停，截至9:40分，股價暫報漲停，而成交量逾3.25萬張。

外資昨日買超縮小，僅買超271張，投信買賣超為0，總計三大法人買超213張。

