鄭亦麟向綠能業者收賄施壓台電 曾文生：施壓是一個形容詞

對鄭亦麟向綠能業者收賄施壓台電，台電董事長曾文生表示，施壓是一個形容詞。（記者田裕華攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌向綠能業者收賄，施壓台電要饋電容量，北院今凌晨裁定鄭亦麟羈押禁見。台電董事長曾文生今在立法院受訪表示，同仁有去作證，狀況是這樣，「施壓是一個形容詞」， 那它到底是一個什麼樣的過程，讓司法機關來做比較清楚的調查，事實上會是比較一個好的過程。

曾文生說，他還不是非常確定，他（鄭亦麟）那個做法是什麼樣的一個做法，聽起來時間有點長了，就是一個蠻久以前的事情，所以這個過程需要了解。

媒體追問鄭亦麟疑似擺出部長姿態跟台電交涉，曾文生表示，當時他是次長，他是不知道這樣狀況，鄭沒有對他有這樣任何狀況，他有他的職務在。

此外，針對核三重啟可能會引發的核廢料貯存選址引發關注。台電董事長曾文生今受訪表示，有關高階核廢料的最終貯存場的選址的議題，其實高階核廢料的選址有一個很嚴謹的科學程序，它需要的一些地質條件是非常嚴謹的。所以我們原則上都會先透過合理的地質調查，把可能的地點找出來以後，再針對它做進一步深入地質的瞭解。

那依照現在比較普遍的一些儲存方式，還要做一個地下的實驗室來確認它整個地質的條件是不是能夠符合我們要求的時間規範，那有哪些工程的補強的做法可以一併來做，這都是要總體考慮的。當然整個核廢料的選址，最後最重要一件事就是要能夠得到民意的支持和科學的條件，這兩件事都是我們要去努力的目標。

