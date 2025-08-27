晴時多雲

焦點股》宜鼎：輝達合作夥伴 股價拉第2根漲停板

2025/08/27 09:33

輝達新1波合作夥伴，宜鼎股價拉第2根漲停板。（輝達提供）輝達新1波合作夥伴，宜鼎股價拉第2根漲停板。（輝達提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達昨 （26） 日宣布推出全新AI機器人大腦Jetson AGX Thor，官網並公布第1波20家合作夥伴，宜鼎（5289） 是3家其中的台廠之一，受此利多激勵，宜鼎繼昨漲停之後，今開盤跳空再拉第2根漲停板，等於為明（28）日除權息先進行暖身行情。

宜鼎昨股價開高走高，以漲停價270.5元作收，一舉上漲24.5元，成交量2744張，其中，外資買超583張、自營商買超107張，合計買超690張；今直接跳空漲停達297.5元，逼近3百元大關，連3漲，漲停後掛尾買量有1千4百多張。

宜鼎旗下子公司邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina）宣布，正式推出限量版搭載輝達Jetson AGX Thor平台的Preview Kits，協助全球開發者搶先布局次世代機器人與物理AI應用，Preview Kits套件數量有限，量產版本將於2025年第4季上市。身為輝達菁英級合作夥伴，安提國際以系統設計專業開拓機器人運算新領域，加速多元邊緣AI產業打造高階AI驅動應用。

宜鼎今年上半年營運表現不如去年同期，第2季每股稅後盈餘2.02元，創下6年半以來單季新低，上半年累計每股稅後盈餘為5.7元，較去年同期7.16元下滑。展望下半年，受惠記憶體價格上漲、旺季效應，營運可望較上半年成長，但台幣升值、關稅恐壓抑成長動能。

