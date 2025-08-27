日本創業簽證門檻提高6倍 矢板明夫：加強管控外國人政策的第一步

日本出入國在留管理廳近日宣布，提高外國人在日本創業所需的在留資格的門檻，從原本要在日本投資「500萬日圓以上」大幅提高至「3000萬日圓以上」。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本出入國在留管理廳近日宣布，提高外國人在日本創業所需的在留資格的門檻，從原本要在日本投資「500萬日圓以上」大幅提高至「3000萬日圓以上」，資深媒體人矢板明夫發文表示，此舉是因為大量的中國人利用經營管理簽證在日本居住，不但對日本經濟沒有貢獻，反而成為了外國人犯罪的溫床。他也直言，經營管理簽證的嚴格化，應該只是日本政府加強管控外國人政策的第一步。

日本出入國在留管理廳於26日公布有關外國人在日本創業所需的在留資格「經營管理簽證」的修正草案，將收緊現行資格和資本額要求，資本額將由現行的「500萬日圓以上」（約104.95萬元新台幣）大幅提高至「3000萬日圓以上」（約629.7萬元新台幣），相當於現行的6倍，同時也把雇用員工當作必要條件，並追加申請人的工作經驗與學歷條件。

日媒指出，此舉意在抑制不符合制度原意的中國人等外國人湧入，目前也已發現多起為獲得簽證而設立空殼公司的案例。新制預計經過意見徵詢後，於10月中旬正式施行。

矢板明夫在臉書發文指出，這兩天有一條新聞成為了在日本的外國人最關心的話題，日本出入國在留管理廳突然宣布，外國人在日本創業所需的在留資格「經營管理簽證」的門檻將被提高。

矢板明夫表示，原來只要在日本投資「500萬日圓以上」（約100萬元新台幣）創辦公司，就可以拿到最長5年的在日本居留的簽證，但在今年10月以後，這個金額將大幅提高至「3000萬日圓以上」（約600萬元新台幣），相當於現行的6倍。另外也把雇用員工當作必要條件，並追加申請人的工作經驗與學歷條件。

矢板明夫說，根據日媒指出，這次政策調整的主要背景，是大量的中國人利用經營管理簽證在日本居住。由於沒有年齡、學歷和語言上的限制，他們所經營的公司大部分都是為了申請簽證而成立的。不但對日本經濟沒有貢獻，反而成為了外國人犯罪的溫床。

矢板明夫提到，根據日本出入國在留管理廳的資料，截至2024年底，取得經營管理簽證的中國人人數，已達到2萬1740人，是2015年的兩倍以上，更占所有外國人的一半以上。大多數申請人的主要目的，是以移居日本並經營民宿為主，並不符合制度宗旨。

矢板明夫指出，和歐洲美國比起來，在日本取得居住權的門檻很低。所以有很多中國人在日本成立移民公司，專門為中國人辦「經營管理簽證」。

矢板明夫提到，前不久來台灣訪問的日本社會運動人士平野雨龍，十分重視中國對日本的滲透問題。她一再強調，日本政府應該加強管理對中國人的簽證審核。平野在上個月的參議院選舉中，獲得了超過23萬人的支持，說明日本社會也越來越重視這個問題。

矢板明夫在文末也指出，這次經營管理簽證的嚴格化，應該僅僅是日本政府加強管控外國人政策的第一步。

