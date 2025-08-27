晴時多雲

焦點股》劍麟：傳打入伺服器散熱供應鏈 跳空漲停

2025/08/27 09:36

汽車安全氣囊零組件廠劍麟（2228）傳出正積極投入新一代伺服器散熱零組件的研發，短線股價經過整理後，今天股價跳空漲停至121元，（取自劍麟官網）汽車安全氣囊零組件廠劍麟（2228）傳出正積極投入新一代伺服器散熱零組件的研發，短線股價經過整理後，今天股價跳空漲停至121元，（取自劍麟官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車安全氣囊零組件廠劍麟（2228）傳出正積極投入新一代伺服器散熱零組件的研發，短線股價經過整理後，今天股價跳空漲停至121元，截至9點15分成交量逾1231張，掛漲停價委買張數逾980張。

劍麟8月以來股價最高漲幅近5成，從8月1日83元左右起漲，短短9個交易日飆漲至123.5元，隨著大盤高檔震盪，股價陷入整理，今天重啟漲勢。

劍麟上半年合併營收達25.16億元，年增3％，創同期歷史新高，雖然第2季單季營業利益達1.22億元，年增3.75%，但受到匯兌損失影響，稅後淨利為0.87億元，每股稅後盈餘僅1.09元，使得上半年每股稅後盈餘2.93元，較去年同期4.97元下滑。

市場傳出劍麟正積極投入新一代伺服器散熱零組件的研發與代工，潛在客戶包括台系散熱系統大廠，目前已有少量零組件進入送樣階段。

