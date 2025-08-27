晴時多雲

台積電效應失靈？鳳凰城房價跌破去年底水準、反轉原因曝光

2025/08/27 13:45

台積電進駐的鳳凰城因庫存激增出現房價下跌的狀況，未來半年內跌幅甚至可能會進一步擴大。（路透）台積電進駐的鳳凰城因庫存激增出現房價下跌的狀況，未來半年內跌幅甚至可能會進一步擴大。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國房價漲不動了？根據最新出爐的標普凱斯席勒房價指數（S&P CoreLogic Case-ShillEer），顯示6月全美房價指數較去年同期僅上漲 1.9%，創2023年夏季以來最小的年度增幅；而5月的漲幅則為 2.3%。由於高房價與高房貸利率讓許多潛在買家卻步，在買氣低迷的狀況下，呈現明顯的地區分化趨勢，部分房源堆積的地區，賣家逐漸願意提供折扣或其他讓步，但紐約等熱門地區依舊供不應求。而台積電進駐的鳳凰城，則因庫存激增出現房價下跌的狀況，未來半年內跌幅甚至可能會進一步擴大。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）固定收益可交易產品與大宗商品主管戈德克（Nicholas Godec）表示，6月數據顯示美國房市正在延續一個明確的轉折趨勢。他補充稱，雖然表面上房價年增幅僅 1.9%，看似溫和，但實際上掩蓋了顯著的波動。房價在觀察期前半段下跌，但在最近6個月出現 2.5% 的強勁反彈，顯示美國房市大約在2025年初進入了新的轉折階段。

戈德克指出，地區分化是這波走勢的明顯特徵，在20個主要城市中，紐約依舊明顯突出，以約7%的年增幅領先全美。其次是芝加哥（6.1%）及克里夫蘭（4.5%），這與新冠時期的格局完全逆轉。

戈德克稱，在新冠疫情期間的「明星市場」如鳳凰城（-0.1%）、坦帕（-2.4%）、聖地牙哥（-0.6%）與達拉斯（-1.0%）的房價則呈下跌趨勢，其中坦帕年跌2.4%是20個主要城市中跌幅最大的。

其中鳳凰城房價在前幾年因台積電設廠出現上漲，但近期卻下跌，鳳凰城當地房市分析師週二（26日）接受當地媒體訪問時，預測鳳凰城大都會區的房價在未來3到6個月內可能進一步下跌，主要原因是待售房屋庫存激增。據統計，鳳凰城2025年7月待售房屋庫存年增27%，達到2萬4300戶，這是過去10多年來，鳳凰城在7月出現的最高掛牌量，幾乎是2023年7月的2倍。

而根據 Homes.com 的數據，2025年7月鳳凰城房屋的中位數成交價年增 1.4%，達到 44.8萬美元（約1380萬元新台幣），但仍低於2024年12月的45.5萬美元（約1402萬元新台幣）。

