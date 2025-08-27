台股開盤》台積電、ABF載板喊衝 指數漲逾200點再見24500點

台積電、ABF載板喊衝，指數漲逾200點再見24500點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場靜待輝達公佈財報之際，美4大指數週二全面收紅，而台積電ADR則上漲1.33%，受此激勵，週三台股在台積電、台光電、欣興、仁寶等AI、ABF載板開盤上漲帶動，指數開盤跳空漲144.71點，以24449.81點開出，在電子領攻，傳產與金融助攻下，指數開高走高，漲逾200點，指數再見24500點，來到24506點，不過，受面板、貨櫃3雄、營建與汽車類股走跌拖累，指數漲勢收斂，早盤指在24450點附近遊走。

