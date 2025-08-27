晴時多雲

台股開盤》台積電、ABF載板喊衝 指數漲逾200點再見24500點

2025/08/27 09:09

台積電、ABF載板喊衝，指數漲逾200點再見24500點。（資料照）台積電、ABF載板喊衝，指數漲逾200點再見24500點。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場靜待輝達公佈財報之際，美4大指數週二全面收紅，而台積電ADR則上漲1.33%，受此激勵，週三台股在台積電、台光電、欣興、仁寶等AI、ABF載板開盤上漲帶動，指數開盤跳空漲144.71點，以24449.81點開出，在電子領攻，傳產與金融助攻下，指數開高走高，漲逾200點，指數再見24500點，來到24506點，不過，受面板、貨櫃3雄、營建與汽車類股走跌拖累，指數漲勢收斂，早盤指在24450點附近遊走。

市場關注美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的消息，並等待晶片巨頭輝達的季度財報，標普500指數週二上漲0.41%，以科技股為主的那斯達克指數也上漲0.44%，藍籌股道瓊工業指數上漲135.60點，或0.30%，費城半導體指數上揚0.9%，台積電ADR走升1.33%，收在238.72美元。

