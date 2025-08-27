汽車貨物稅補助上看10萬元 車市急凍至12年新低

貨物稅最高減徵金額將達10萬元，消息一出，「車市買氣瞬間凍結」，車商預估8月全台新車領牌將失守3萬輛，創下2013年以來的12年來新低。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕立法院21日針對汽車貨物稅進行協商， 2000 c.c. 以下的小客車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額將達10萬元，車商形容，消息一出，「車市買氣瞬間凍結」，預估8月全台新車領牌恐失守3萬輛，創下2013年以來的12年來新低。

根據監理站8月1日至25日的領牌數統計，全台新車領牌數僅2萬4553輛，其中領牌數超過1000輛的僅TOYOTA品牌8265輛、LEXUS2337輛、TESLA1850輛、中華CMC1481輛、台灣本田（HONDA）1168輛，其餘品牌領牌量皆未達千輛，甚至有品牌領牌數不到100輛。

美國4月初啟動台美對等關稅談判，受到美國進口車關稅降稅未定，以及汽車貨物稅降不降？降多少？等不確定性因素干擾，5個月來，各大車商處於「被凌遲」的狀態，消費者持續觀望，造成4月以來，車市1個月比1個月慘。

8月原本只有3分之1的時間受農曆民俗月影響，未料，立法院21日突然端出汽機車貨物稅減徵加碼的利多，朝野達成共識針對「貨物稅條例第 12 條之 5」修正草案進行協商，將汽車汰舊換新5萬元的貨物稅減徵優惠，延長至2030年12月31日。

新購入排氣量 2000 c.c. 以下小客車也可減免5萬元貨物稅，等於使用汰舊換新購買 2000 c.c. 小客車最高可減免10萬元，該修正草案最快本週三讀通過，9月上旬上路。

在汽車貨物稅修正案尚未實施的空窗期，車商形容，8月車市慘兮兮，車商皆怕9月汽車貨物稅加碼減徵實施，現在提前提車，8月1輛車馬上現賠5萬元；消費者則是等了5個月，能省5萬元是5萬元，多數持續觀望。

車商表示，希望汽車貨物稅減徵金額能速速定案，並於9月開始實施，這樣車商有機會在農曆民俗月後衝一波。

但車商也不樂觀的預估，今年全年新車領牌數恐失守40萬輛關卡，將是2013年全台新車領牌數37萬8510輛以後，唯一一年再次低於40萬輛的年份。

