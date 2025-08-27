金居爆發內鬼案！ 公司回應了

金居董事長李思賢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔廠金居（8358）日前發生幹部涉嫌取得公司商業機密，作為未來高薪跳槽中國的籌碼。嘉義地檢署昨依違反營業祕密法起訴已離職的陳姓製造廠處理組長、張姓製程部助理工程師、林姓製程副理，林姓總廠長及盧姓製造廠生箔組長已在中國任職，滯留未歸，發布通緝。對此，金居回應，此次藉由內部監控機制，金居得以及早發現異常並迅速啟動法律行動，並與執法機關合作，有效防堵不法。金居亦感謝執法機關迅速的查緝作為。

金居表示，本案產品為客戶認證通過且長期量產之產品，各製程階段均蘊含獨特技術訣竅，非不肖廠商所能輕易仿襲。金居採取分層管理方式妥善保護營業秘密，並透過不同面向的專利申請策略，強化競爭力、阻絕外界仿襲，以確保公司長期優勢與營運穩定。

請繼續往下閱讀...

未來，公司將持續推動高階HVLP4銅箔技術發展，並結合營業秘密與專利雙重保護，以確保在全球市場的競爭領先地位。除內部專有技術外，目前金居已於台灣、美國、日本及中國等主要市場取得多項發明專利，為公司技術佈局與永續發展奠定堅實基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法