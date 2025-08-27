4度拒接川普來電！德媒爆料：印度總理莫迪強勢回擊美國高關稅

德媒爆料，印度總理莫迪4度拒接川普來電。（歐新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統在關稅爭端中幾乎擊敗了所有對手，但不包括印度。據德國《法蘭克福匯報》（FAZ）爆料，美國總統川普近幾週曾4度試圖致電莫迪，但遭到拒絕，這兩國政府均未正式確認，美印貿易緊張局勢正在醞釀。

德媒指出，有關跡象表明，莫迪對美國向印度加徵關稅，以及川普有關印度是「死亡經濟體」等言論感到不滿。莫迪拒絕與川普通話，既源於深切的憤怒，也出於謹慎的考量。

報導指出，川普在8月6日簽署行政令，以印度「以直接或間接方式進口俄羅斯石油」為由，對印度輸美產品徵收額外的25%關稅。新關稅生效後，印度商品將面臨高達50%的關稅。

印度總理莫迪25日作出強硬表態，強調無論面對多大壓力，印度政府都將保護農民和小企業家的利益。

《紐約時報》指出，華盛頓以「盟友」或「對手」的二元視角看待外交政策，對於新興經濟體而言，這是一個錯誤的選擇。戰略對沖意味著，培養多重重疊的關係，以防止過度依賴任何一個大國。

正如投資者將風險分散在不同資產上，各國也透過關係分散依賴。其目標並非自給自足，而是維護行動自由。當有替代方案時，任何單一合作夥伴都無法獨斷專行，巴西和印度花了數十年時間完善這種做法。

面對川普的關稅，巴西出口商正在加速與非洲、歐洲、中東和東南亞的合作。印度企業也正在加速為各類產品在全球市場取得認證和合規許可。兩國政府正在重新推動繞過華盛頓的貿易協定，這一趨勢也受到歐洲國家的回應，各國也尋求減少對美國市場的依賴。

這些替代方案尚不足以取代龐大的美國市場，但足以避免屈從於美國的要求。如果巴西和印度能成功挺過川普的關稅，這將證明美國的經濟脅迫並非不可抗拒，其他國家幾乎可以肯定也會發展出自己的對沖策略。

巴西和印度從未信任過美國，而川普正在證明他們是正確的。

