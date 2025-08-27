25％將拿去「還債」 ! 日本申請史上最高償債預算 數據揭「1困境」

日本拉響財政警報，申請明年度償債資金高達32.4兆日圓，為史上最高償債成本預算。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財政再度亮紅燈。據報導，隨著日本央行持續漸進升息，推高了政府債務成本，日本財政部下一財年申請32.4兆日圓（約新台幣6.7兆元）償債資金，這是日本史上最高的償債成本預算，目前債務償付支出已佔日本國家預算約4分之1，凸顯升息環境下，日本沉重的「債務成本」正加速攀升。

根據日本財務省最新申請文件顯示，明年的償債資金比今年增加約15%，遠超同期3%的通膨水準。

日本央行過去一年逐步退出超寬鬆政策，帶動市場利率走高。上週10年期公債殖利率更觸及2008年以來高點，市場普遍預期央行還會進一步升息。對日政府而言，這代表融資成本大幅增加，也讓償債預算節節攀升。

報告指出，如果這筆預算最終獲得批准，將成為日本歷史上最高的償債支出。值得注意的是，這筆償債資金總額甚至比日本整體通膨漲幅高出數倍，顯示利率環境的變化對財政帶來的衝擊遠超一般物價壓力。

據報導，目前日本政府同時面臨多重挑戰，一方面推動國防開支翻倍，另一方面則因選舉表現不佳，承受來自民間的降稅或補貼壓力，再加上人口老化使社會安全支出不斷膨脹，龐大債務維持成本進一步擠壓財政空間。

日媒指出，自2024年以來，隨著日本央行貨幣政策正常化，長期利率一直呈現上升趨勢。投資人認為，殖利率上升反映兩大因素：一是市場押注日本央行貨幣政策逐步正常化，二是對日本長期財政可持續性的憂慮，在兩者疊加下，使得日本政府債務問題再次成為焦點。

整體來看，日本在全球已開發經濟體中，依然是債務負擔最沉重的國家。隨著利率抬升與社會福利開支擴張，日本政府的財政平衡正面臨更嚴峻的考驗。

