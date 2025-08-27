國際油價轉跌！專家揭價格恐卡死在「這區間」

國際油價週二（26日）下跌約2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人持續關注美國關稅政策、烏克蘭戰爭，以及俄羅斯燃料供應可能中斷的最新動向。國際油價週二（26日）下跌約2%，抹去前一個交易日的漲幅。專家分析指出，未來布蘭特原油價格可能會在每桶65至74美元的區間內波動。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.55美元，跌幅約2.4%，收每桶63.25美元。

布蘭特原油下跌1.58美元，跌幅2.3%，收每桶67.22美元。

PVM Oil Associates 分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「由於烏克蘭衝突與關稅戰，帶給石油市場巨大的不確定性，投資人將不願在任何方向上長期押注。」他補充說，在可預見的未來，布蘭特原油價格可能會在每桶65至74美元的區間內波動。

烏克蘭軍隊的反擊行動，干擾了俄羅斯的煉油與出口作業，並導致俄羅斯部分地區出現汽油短缺。3名知情人士透露，由於烏克蘭無人機攻擊破壞煉油廠運作，俄羅斯已將8月份西部港口的原油出口計畫上調，每日增加20萬桶，相較最初計畫更高，原因是煉油受阻釋出更多可供出口的原油。

美國總統川普再次威脅，如果未來兩週內和平協議沒有進展，美方將對俄羅斯實施制裁。不過消息人士告訴《路透》，美俄官員本月在烏克蘭和平談判的場邊，曾就多項能源協議進行討論。

與此同時，印度出口恐將面臨高達50%的美國關稅，這將是華府施加的最高關稅之一。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 的分析師在報告中指出：「本週貿易的焦點之一，是美國對印度的關稅可能最快在明天就翻倍至50%，這將進一步限制俄羅斯的出口流量，而最近烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠的行為，已經抑制了俄羅斯的出口流量。」

