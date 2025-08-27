川普關稅反噬自己 ! 美卡車產業掀出走潮 「這國」成贏家

川普關稅反噬，美卡車製造商因成本暴增，被逼遷往墨西哥生產。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕產業規模高達500億美元（約新台幣1.52兆元）的美國卡車業，現正面臨高昂關稅的沉重壓力，因製造成本大幅攀升，已出現海外出走潮。外媒報導，許多卡車製造商開始把更多的零組件採購與組裝轉移至墨西哥，以利用《美墨加協定》（USMCA）的免稅優勢，預計2026年美國重卡本土產量將年減11%

據報導，戴姆勒卡車（Daimler Truck）與Traton等公司，正透過加碼墨西哥生產來降低關稅風險。

分析師指出，在美國境內生產的卡車製造商，需承擔《貿易擴張法》第232條下高達50%的進口鋼鐵、鋁材和銅製品關稅，還要為不符合USMCA規範的零組件繳納額外稅負。

這層層加碼的成本，已經大幅擠壓美國生產線競爭力，而在墨西哥生產的同業，則能避開這些負擔，取得價格優勢。

根據USMCA規定，貨品若符合區域價值含量標準，即可在美、墨、加之間免關稅流通。以重卡為例，至少64%的零組件價值必須來自北美，包括引擎、車軸、鋼材及人工組裝等；這一比例將在2027年提高至70%。

然而，美國本土製造商卻因此面臨「反向劣勢」。Volvo 北美分公司發言人指出，如今在美國本土生產的卡車，實際上比在墨西哥生產的卡車成本更高。據了解，Volvo 旗下麥克卡車雖透過賓州工廠供應美國市場，但仍選擇將墨西哥工廠投資額從7億美元（約新台幣213.9億元）增至10億美元（約新台幣305.5億元），以支持美國業務需求。

Bernstein分析指出，受進口零件關稅影響，美國組裝卡車與符合USMCA要求的墨西哥產同類型卡車相比，成本溢價約3%。分析師Chad Dillard指出，美國生產佔比高於墨西哥的企業正承受相對成本劣勢，這跟川普政府降低成本的初衷背道而馳。

根據ACT研究公司預測，2026年美國重卡產量將年減11%，降至22.66萬輛，主要因經濟逆風與貨運業者獲利走弱，這些因素與關稅壓力一同加劇產業困境。

川普關稅將直接反映在售價上。ACT Research估算，每輛卡車成本將增加約2%至4%。以Daimler在墨西哥生產的Freightliner Cascadia，其售價約16.5萬美元（約新台幣504萬元），而Paccar在美國生產的Kenworth T680則高達19.5萬美元（約新台幣596萬元）。

專家指出，這是因為原物料與零組件佔卡車成本約85%，進口稅對價格形成巨大放大效應。

