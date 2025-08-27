川普出手 黃金登兩週新高！

黃金週二（26日）上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布解雇聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），動搖投資人對美國央行獨立性的信心，引發避險需求，黃金週二（26日）上漲，登兩週新高。

黃金現貨價上漲0.5%，報每盎司3382.41美元，8月11日以來最高；紐約12月黃金期貨上漲0.5%，報每盎司3433美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，RJO Futures 市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「我們聽到川普開除其中1名被控抵押貸款詐欺的Fed理事，由於Fed現在是驅動金價的力量，這個消息讓金價稍微恢復生氣。」

此外Fed 主席鮑爾上週表示，下次決策會議可能降息，因為就業市場面臨的風險正在上升。芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場目前押注Fed 9月有超過87%的機率降息。

哈伯康說：「如果鮑爾在下次會議上對利率發表鴿派談話，而且推動今年另1次降息，黃金就會持續攀高。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法