台灣上榜！2025全球工作生活平衡指數排名出爐

2025/08/27 09:55

2025全球工作生活平衡指數，台灣排名第30名。（歐新資料照）2025全球工作生活平衡指數，台灣排名第30名。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球人力資源網站Remote.com發布「2025全球工作生活平衡指數」調查結果，第1名為紐西蘭，而台灣在這份榜單中，於全球60個經濟體中排名第30位、亞洲地區位居第4名，整體表現屬中段班水準。

這項指標綜合評估各國法定年假天數、健保福利、職場安全、平均工時等關鍵因素，並給予總分100分的評分標準。

根據報告，第1至10名分別為：紐西蘭、愛爾蘭、比利時、紐西蘭、愛爾蘭、比利時、德國、挪威、加拿大、澳洲、西班牙、芬蘭。

台灣也有在這份榜單上，排名全球第30名。根據報導，約有1150萬名勞工受到《勞基法》保障，較不易因年齡、宗教信仰、性取向、性別表現或種族遭受不當待遇，然而，台灣在薪資水準及特休制度方面仍有改善空間，最終評分54.61。

以亞洲國家來看，新加坡以第25名最高，再來是排名第27的馬來西亞，緊追在後的日本位居第29名，接著便是第30名的台灣，韓國則排名第31名。

