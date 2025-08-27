晴時多雲

台積電加碼投資內幕！美商務部長親爆致電「威脅」魏哲家

2025/08/27 09:37

盧特尼克受訪曝台積電在美投資1650億美元內幕。（彭博資料照）盧特尼克受訪曝台積電在美投資1650億美元內幕。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府有意用英特爾（Intel）獲得的晶片法案補助交換其該公司股權，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）26日為此直指，美國不能無償給予補助。同時他也提到台積電（2330），稱他擔任部長之後便致電台積電董事長暨總裁魏哲家，直接表明若不加碼在美國的投資，華府將收回晶片法案核准的65億美元（新台幣1986億元）補助。

盧特尼克26日接受《CNBC》訪問，表示拜登政府送給英特爾110億美元（約新台幣3362億元），讓他們在美國生產半導體，卻沒有交換到任何東西，所以他和美國總統川普，與英特爾執行長陳立武坐下來談，雙方同意為了公平起見，美國取得10%的英特爾股權，價值剛好是110億美元。

盧特尼克稱拜登政府沒有把晶片法案處理好。他在採訪中點名台積電，指台積電市值高達1兆美元，且幾乎壟斷半導體晶圓片的生產，但拜登政府卻給台積電65億美元，讓他們在亞利桑納州投資650億美元（約新台幣1.9兆元）設廠，等於美國貢獻10%的成本。

盧特尼克說，他一上任後就致電魏哲家，向魏哲家表達這樣不合理，威脅說要拿回65億美元，稱這筆錢形同贈與企業（corporate giveaway），要求台積電要拿出更好的條件，讓美國可以從這項補助中獲利。

盧特尼克表示，台積電之後隨即到白宮宣布投資美國1000億美元（約新台幣3.05兆元），總投資金額達到1650億美元（約新台幣5兆元）。盧特尼克強調，不只台積電，包括美光科技、德州儀器等公司也都陸續加碼投資美國。

對於外界批評政府涉足企業股權分配，盧特尼克則辯護說，美國不能無償提供補助，拜登政府當年投入巨額資金卻沒有要求任何實質交換，才是對納稅人不公平。

他也稱，自己與川普、陳立武會談後，雙方同意美方取得價值等同補助金額的股份，但該股權不具投票權，不會介入經營。

而日前白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）形容，英特爾的案例，符合川普在大選時就提出主權財富基金的政見。盧特尼克則說，川普政府不是要成立主權財富基金，而是利用日、韓承諾的投資，成立國家和經濟安全基金來建設美國的基礎建設。

