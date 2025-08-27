晴時多雲

川普關稅助攻習近平「一路一帶」！中國對非洲出口爆增 最大買家是「這國」

2025/08/27 11:49

川普關稅助攻習近平「一路一帶」！中國今年對非洲出口爆增25%，最大買家是奈及利亞。（法新社資料照）川普關稅助攻習近平「一路一帶」！中國今年對非洲出口爆增25%，最大買家是奈及利亞。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受益於川普關稅，助長中國國家主席習近平「一帶一路」醞釀多年的繁榮，彭博報導，今年前7月，中國對非洲出口額增加25%，達1220億美元（約新台幣3.72兆），增幅遠遠超越美國等其他主要市場，而中國產品最大買家並不是南非，而是奈及利亞。

彭博報導，在川普的貿易戰下，非洲已成為中國出口的新熱點。今年前7月，中國對非洲出口額增長25%至1220億美元，遠遠超過歐盟、東盟、拉丁美洲與美國等主要市場，而美國受關稅衝擊，下滑逾2成。

2025年迄今為止，中國對非洲的出口額超過了2020年全年，並有望首次突破2000億美元（約新台幣6.1兆）。

Gavekal Dragonomics 中國研究副主任貝多爾 （Christopher Beddor）表示，近年來，中國出口商在進入新興市場，包括非洲，其多元化方面做得非常令人印象深刻，尤其今年，在人民幣走弱，也可能讓中國出口商品在非洲更具競爭力。

加上貿易戰也助長了習近平2013年提出「一帶一路」倡議。隨著中國企業在非洲承攬鐵路、產業園等工程，相應的機械和材料需求也隨之增加。川普的貿易戰進一步推動了中國對非洲的出口熱潮。

至於中國產品在非洲的前5大買家，奈及利亞以高達11%佔比奪冠，其次是南非10%，緊接是埃及9%、賴比瑞亞8%、阿爾及利亞6%。

而今年前7月主要出口產品，如工程機械出口年增63%，乘用車出口量倍增，部分鋼材產品出口增幅也達到高雙位數。

不過，非洲在中國出口總額中的佔比依舊不高，僅約6%，大約是美國的一半。

