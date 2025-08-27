晴時多雲

Costco烤雞怎麼挑？專家揭「3原則」：別直接拿放最外面的

2025/08/27 11:22

好市多（Costco）的烤全雞是不少人的「必買商品」，價格甚至比直接買生雞還便宜。（彭博）好市多（Costco）的烤全雞是不少人的「必買商品」，價格甚至比直接買生雞還便宜。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的商品以大份量及價格優惠，深受會員喜愛，烤全雞更是不少人的「必買商品」，價格甚至比直接買生雞還便宜，這也讓 Costco 的烤雞格外搶手。不過看似排放整齊的烤雞，品質卻可能有差異，不是隨便拿放在最外面的烤雞就好，專家提醒，要挑到最好吃的烤雞，也是需要一點技巧的，可記住3個原則：金黃色、飽滿、還帶著溫度。

知名 Costco 部落格「Warehouse Wanderer」的作者馬克爾（Kristen Markel ）指出，Costco 的烤雞無論重量多少，全部都是一樣的價格，也就是4.99美元，雖然大小看起來都差不多，但有些還是會比較大隻，所以挑選烤雞的關鍵在於，要拿看起來飽滿、緊實裝在袋子內的烤雞，而不是縮水、或明顯太小的烤雞。

馬克爾進一步指出，要避免挑選皮膚皺縮或表面灰暗的烤雞，因為那通常代表放了一段時間。還要避開那些顏色過深、太油亮，或底部有一層凝固油脂的烤雞，這是因為好的烤雞應該是金黃、多汁，聞起來香氣撲鼻的樣子。此外，烤雞的袋子或盒子最好還帶著溫度，因為這是剛出爐的新鮮標誌。

食譜網站 Pinch and Swirl 的作者史蒂文斯（Marissa Stevens）對此表示認同。她補充說，容器底部若有少量雞汁，代表肉質仍然濕潤，但如果汁液太多，就可能意味著雞皮變得濕軟，而不是酥脆。她說：「如果雞皮看起來乾燥、像紙一樣，或者雞翅縮成一團，我就不會買。雖然吃起來或許還可以，但我知道那已經放一陣子。我寧願花個10分鐘，等更新鮮的烤雞出爐，也不要吃到乾巴巴的烤雞。」

在尖峰時段，Costco 的烤雞經常被搶購一空，但Costco幾乎全天候都能供應新鮮烤雞。據說 Costco 內部有不成文的規定，會將上架超過2小時的烤雞撤下，並將它們送往熟食部，加工製作成其他料理。這樣的做法是為了確保顧客拿到的，都是最新鮮、最美味的烤雞。但Costco官方並未證實這項說法。

若想搶到「剛出爐」的烤雞，馬克爾建議，可注意烤箱旁的數位倒數計時器，藉此預判下一批烤雞什麼時候會上架。她說：「如果看到烤箱正在倒數，那就記下時間，準時回來，你通常就能看到員工把熱騰騰的新鮮烤雞直接裝袋上架。」

簡單來說，在挑選 Costco 烤雞時，記住3個關鍵指標：金黃色、飽滿、還帶著溫度。這代表你手上的就是一隻新鮮的好雞。相反地，如果雞皮灰暗或乾縮、看起來特別乾硬，那很可能是放太久或烤得過頭。若包裝裡油水過多，則皮會偏濕軟。

