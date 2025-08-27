晴時多雲

別再自以為貼心了！空服員最討厭的12種乘客「禮貌行為」曝光

2025/08/27 10:04

外媒整理出了空服員最討厭的12種乘客「禮貌」行為，會在無意中增加了空服員的負擔。空服員示意圖。（路透）外媒整理出了空服員最討厭的12種乘客「禮貌」行為，會在無意中增加了空服員的負擔。空服員示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大多數旅客登機時，都希望自己是一位有禮貌、好相處的乘客。但問題在於：許多在地面上看似貼心或體貼的舉動，到了空中卻可能讓空服員感到困擾，《雅虎新聞》（Yahoo! News）就整理出了空服員最討厭的12種乘客「禮貌」行為，包含過早遞交垃圾、直接從餐車上拿東西等，都會無意中增加了空服員的負擔。

這是因為空服員在3萬英尺的高空中，必須同時兼顧安全、服務與效率。即使是出於善意的干擾性習慣，也會增加他們的負擔。多一點體諒，不僅能讓空服員的工作更順利，也能改善所有乘客的飛行體驗。

報導認為，當個「好乘客」並不難，只要懂得自覺、體貼，並尊重空服員的角色。一點小小的禮貌，往往能飛行途中帶來很大的差別。

以下是空服員討厭12種乘客「禮貌」行為：

1. 直接碰觸空服員身體來引起注意

即使是出於好意的輕推或拍肩，也跨越了界線。空服員更希望你能用一句「不好意思」或按服務鈴，而不是直接用身體接觸。

2. 使用暱稱或親暱稱呼

像是「親愛的」、「小甜心」之類的詞彙，也許本意是善意的，但在專業環境中並不合適。一句尊重的「不好意思」往往更恰當。

3. 直接從餐車上拿東西

飛機上的餐車並不是「自助餐」。乘客若自行取用食物或飲料，會干擾點餐流程，也影響庫存管控，更違反衛生規範。

4. 過早遞交垃圾（特別是噁心的垃圾）

空服員更希望乘客能等到正式收垃圾時再給垃圾，特別是像尿布這類噁心的垃圾，因為要徒手拿會讓人感到不愉快，更別說若放到餐車上，整個服務流程都會中斷。

5. 自行重新整理頭頂行李或移動他人物品

雖然看似幫忙，但隨意移動行李艙物品可能讓其他乘客與機組人員搞不清楚，甚至還會造成下機時的混亂。最好的做法是盡快收妥自己的行李，交由空服員來協助安排。

6. 擅自代替空服員履行職責或糾正其他乘客

即便是出於好意，例如提醒某人座椅沒有豎直，這類行為只會增加緊張與衝突。空服員希望乘客把「執行規範」的責任交給他們。

7. 剛登機就馬上要水

登機過程繁忙且充滿安全相關任務，這時間點突然要求一杯水或藥物，會打亂工作流程。較好的做法是在登機前於登機口補充水分。

8. 在餐飲服務時跑去洗手間

當空服員推著餐車服務時去廁所，既不方便又不安全。最好等他們清空走道後再行動，或適度禮讓。

9. 不斷按服務鈴

若有緊急需求的話，按服務鈴是個合理的行為，但若因小事反覆按服務鈴，只會讓空服員分心。耐心等待空服員巡迴走過，通常就能解決需求。

10. 把搬超重行李的工作交給空服員

空服員的工作不是幫忙扛超重的行李，否則容易導致他們受傷。如果行李過重，建議考慮在登機口托運。

11. 餐飲服務結束後還要求送餐

飛機上的餐飲供應有嚴格時程，錯過時段就可能代表沒有第二次機會。若擔心途中肚子餓，最好自行準備一些零食。

12. 飲用機艙水箱的自來水或冰塊

很多乘客不希望麻煩空服員拿瓶裝水，而是直接拿機上的水來喝或是直接加冰塊，儘管看似貼心，但飛機上的儲水系統可能滋生細菌（包括大腸桿菌），而且清潔頻率很低，若吃壞肚子，可能給空服員增加額外的風險與工作量，為了安全起見，應該避免飲用機艙水、咖啡或冰塊，改選擇瓶裝或罐裝飲料更為妥當。

