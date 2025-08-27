壁紙再添1家？知名美語母公司財報難產 最快「這天」下櫃

知名美語芝麻街母公司新華泰富財報難產，最快明年1月2日下櫃。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕壁紙再添1家？在台灣深耕20年、擁上百間分校的「芝麻村」文教（芝麻街美語）的母公司上櫃公司新華泰富（5481）最快明年1月2日下櫃，證期局昨（26）日公佈新華泰富第2季財務報告簽章董事長有問題，若6個月內沒有補交正確董事長簽章的財報，最快明年1月2日下櫃。

金管會表示，截至8月14日止，上市櫃公司應申報家數共計1744家，除上櫃公司新華泰富檢送之114年第2季財務報告，因其簽章之董事長與目前於經濟部登記者不同外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

依照規定，若是在6個月內無法補交財報，將於11月19日發出公告，並在公告滿4個月後，換言之，最快會在2026年1月2日終止上櫃。根據集保最新統計，新華泰富目前股東人數為3萬9425人，其中有93%為零股散戶。

證期局指出，新華泰富第1季財報申請已有狀況，由於董事改選問題來不及向經濟部登記前申報，公司已在5月20日停止買賣，至今仍未恢復交易。

