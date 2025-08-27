晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股盤後》川普與聯準會再交鋒！道瓊漲135點 台積電ADR走升

2025/08/27 06:12

週二美股上漲。（路透）週二美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場關注美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的消息，並等待晶片巨頭輝達的季度財報，標普500指數週二上漲0.41%，以科技股為主的那斯達克指數也上漲0.44%，藍籌股道瓊工業指數上漲135.60點，或0.30%，費城半導體指數上揚0.9%，台積電ADR走升1.33%，收在238.72美元。

綜合外媒報導，川普週一以抵押貸款詐欺指控為由，宣布開除Fed理事庫克，並立即生效，庫克隨後反擊，「他無權這麼做」，將繼續履行職責。川普這項考驗總統對獨立貨幣政策機構權限的空前行動，可能在法庭上遭到挑戰。標普500指數期貨一度下跌，隨後股市回升，因投資人關注Fed將於9月開始降息的預期不變。

輝達週三稍晚將發布季度財報，揭示這家全球市值最高的公司在中美貿易戰的交鋒中表現如何，週二股價上漲1.1%，收在181.77美元，輝達財報也可能影響人工智慧相關股票的走勢。另外，Truist Securities將AMD在評級從「持有」上調至「買入」，AMD股價上漲2%。

美國電信集團EchoStar因建設行動電話網路進展緩慢，受川普政府批評，但在同意以230億美元的價格向競爭對手AT&T出售大量無線頻譜許可證後，股價飆漲逾70%，創歷史新高。

此外，禮來公司表示其實驗性藥丸可使​​糖尿病患者的體重減輕10.5%，股價上漲近6% ，也讓投資人關注。

道瓊工業指數上漲135.6點或0.3%，收45418.07點。

那斯達克指數上漲94.978點或0.44%，收21544.27點。

S&P 500 指數上漲26.62點或0.41%，收6465.94點。

費城半導體指數上漲51.62點或0.90%，收5807.92點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財