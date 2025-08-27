美股盤後》川普與聯準會再交鋒！道瓊漲135點 台積電ADR走升

週二美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕市場關注美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）的消息，並等待晶片巨頭輝達的季度財報，標普500指數週二上漲0.41%，以科技股為主的那斯達克指數也上漲0.44%，藍籌股道瓊工業指數上漲135.60點，或0.30%，費城半導體指數上揚0.9%，台積電ADR走升1.33%，收在238.72美元。

綜合外媒報導，川普週一以抵押貸款詐欺指控為由，宣布開除Fed理事庫克，並立即生效，庫克隨後反擊，「他無權這麼做」，將繼續履行職責。川普這項考驗總統對獨立貨幣政策機構權限的空前行動，可能在法庭上遭到挑戰。標普500指數期貨一度下跌，隨後股市回升，因投資人關注Fed將於9月開始降息的預期不變。

請繼續往下閱讀...

輝達週三稍晚將發布季度財報，揭示這家全球市值最高的公司在中美貿易戰的交鋒中表現如何，週二股價上漲1.1%，收在181.77美元，輝達財報也可能影響人工智慧相關股票的走勢。另外，Truist Securities將AMD在評級從「持有」上調至「買入」，AMD股價上漲2%。

美國電信集團EchoStar因建設行動電話網路進展緩慢，受川普政府批評，但在同意以230億美元的價格向競爭對手AT&T出售大量無線頻譜許可證後，股價飆漲逾70%，創歷史新高。

此外，禮來公司表示其實驗性藥丸可使​​糖尿病患者的體重減輕10.5%，股價上漲近6% ，也讓投資人關注。

道瓊工業指數上漲135.6點或0.3%，收45418.07點。

那斯達克指數上漲94.978點或0.44%，收21544.27點。

S&P 500 指數上漲26.62點或0.41%，收6465.94點。

費城半導體指數上漲51.62點或0.90%，收5807.92點。

