台積電亞利桑那廠轉虧為盈 美媒：打造學徒制是逆轉勝關鍵

積電美國亞利桑那晶圓廠在歷經4年的虧損後，終於在2025年上半年正式轉虧為盈，美媒認為打造學徒制培養當地人才是主因。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕台積電2025年上半年合併財報顯示，該公司位於美國亞利桑那州的晶圓廠（TSMC Arizona），在歷經4年、累計近新台幣400億元的虧損後，終於在2025年上半年正式轉虧為盈，象徵其在美國的製造布局已成功步上正軌。當地媒體《The Eagle》近日發表名為「在沙漠中建立矽谷：台積電亞利桑那州的運作如何改變當地社區」的文章指出，隨著台積電的投資擴產，已在當地引發了經濟和社會變革，影響力遍及整個「太陽谷」的社區、學校和小型企業。

報導說，台積電今年3月宣布加碼投資亞利桑那州晶圓廠1000億美元（新台幣3.06兆元），使其承諾投資總額達到1650億美元（新台幣5.04兆元），成為美國史上最大的外國直接投資項目。

台積電這項投資在當地創造了大量的就業機會，預計前3座廠房投入營運後，將提供6000個永久性高科技工作。此外，建廠期間已累積超過2萬個獨特的建築工作，並透過供應商和服務提供商創造了數萬個間接工作。目前，每天有5000以上的建築工人在北鳳凰城工地辛勤工作，這些工作為數年的建設期提供了穩定的就業機會，台積電預計最後將在此興建6座廠房。

報導說，為了滿足台積電建廠與未來生產的人力需求，當地的馬里科帕社區學院（Maricopa Community Colleges）推出的「半導體快速啟動計畫」頗受好評，自2022年以來，已有6176名學生提交興趣表，其中4000人通過預先評估測試，超過900人獲得認證。其中，23歲的當地居民威爾森（Sterling Wilson）在完成為期10天的「半導體快速啟動計畫」後，現已成為台積電首座廠房的光罩技術員。

台積電對培養當地人才的承諾不僅是短期培訓，該公司還與鳳凰城、亞利桑那州商務局，以及馬里科帕社區學院、大峽谷大學（Grand Canyon University）和北亞利桑那大學（Northern Arizona University）等教育機構合作，啟動了全美首創的半導體技師學徒計畫。

對此，台積電亞利桑那晶圓廠總經理卡斯坦納瑞斯（Rose Castanares）強調，利用當地多元人才庫，並與世界級的美國教育體系合作，是台積電當年設廠時的重要考量。

報導說，這項半導體技術學徒計畫獲得台積電500萬美元（新台幣1.53億元）的經費支持，提供18個月至4年不等的多元學習途徑。參與者在接受在職培訓和課堂指導的同時，也能獲得全職薪資。首批8名學徒已於2024年4月開始培訓，並計畫在2025年擴增至約130人。

此外，亞利桑那州立大學（ASU）與台積電的合作深化了半導體領域的人才培養。目前，ASU有超過7000名學生在微電子相關領域學習，合作內容包括專業課程、獎學金和研究機會。美國商務部和「國家半導體技術推進中心公司」（Natcast）於2025年1月宣布，選定亞利桑那州立大學研究園區設立「國家半導體技術中心」（NSTC）設施，進一步鞏固了亞利桑那州在半導體生態系統中的關鍵地位。

大鳳凰城經濟委員會的分析顯示，台積電入駐對當地帶來更廣泛的經濟影響，預計在未來13年內，光是初始650億美元（新台幣1.99兆元）的投資就將帶來12億美元（新台幣366.66億元）的直接稅收與1.95億美元（新台幣59.58億元）的間接稅收。在個人收入部分，直接收入將達46億美元（新台幣1405.53億元），間接收入則約48億美元（新台幣1466.64億元），總計對個人收入影響高達93億美元（新台幣2841.62億元）。

而除了大規模建設和勞動力計畫，台積電也透過小型社區計畫直接造福當地居民。每月在廠區舉辦的農產品市場，讓員工和社區成員能以15美元（新台幣458.33元）購買新鮮蔬果箱，這些農產品原本可能因外觀不佳而被丟棄。透過這項合作，據報已轉移超過7萬磅的農產品廢棄物，同時為鳳凰城谷地的家庭提供平價食物選擇。

