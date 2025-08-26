晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

傳三商美邦要賣了？金管會澄清沒有懇談 未接獲函報

2025/08/26 21:31

113年度下半年三商美邦的資本適足率為136.30%、淨值比為2.93%。（圖截至保險業公開資訊網站）113年度下半年三商美邦的資本適足率為136.30%、淨值比為2.93%。（圖截至保險業公開資訊網站）

〔記者王孟倫／台北報導〕媒體傳出，三商美邦有意且正審慎評估，出售其股權。對此，金管會保險局予以否認，強調壽險業是否賣出股權是基於商業考量，沒有接獲三商美邦人壽函報出售案，也不便評論此事，再者，有關媒體報導，「金管會高層」與「三商美邦大股東」懇談後才有出售意願，保險局嚴正澄清，「沒有這件事情」。

三商美邦近期傳出有意出售，根據資料顯示，該公司的2024年底「資本適足率」為136.3%，並未達保險法規定的150%門檻，目前屬「資本顯著不足」等級。金管會保險局副局長蔡火炎表示，今年7月已經祭出兩項處罰，包括調降董事長年度薪酬3成、為期一年，另外，不得新增不動產投資，並要求三商美邦必須限期一個月內提報新改善計畫。

對此，蔡火炎表示，尚未收到三商美邦函報改善計畫內容，針對資本強化計畫，將跟過去審查方向一致，會看可「執行性」、「可達成」、「合理性」等審視計畫；倘若有問題的話，會再跟公司溝通。

此外，如果三商美邦今年9月底「資本適足率」與「淨值比」，也就是兩大指標仍無法達標，金管會是否給予寬容措施或渡時期？對此，蔡火炎僅強調，若壽險業者6月底RBC沒有達到200%，會再給予一次補考機會，也就是9月底還有一次機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財