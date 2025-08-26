傳三商美邦要賣了？金管會澄清沒有懇談 未接獲函報

113年度下半年三商美邦的資本適足率為136.30%、淨值比為2.93%。（圖截至保險業公開資訊網站）

〔記者王孟倫／台北報導〕媒體傳出，三商美邦有意且正審慎評估，出售其股權。對此，金管會保險局予以否認，強調壽險業是否賣出股權是基於商業考量，沒有接獲三商美邦人壽函報出售案，也不便評論此事，再者，有關媒體報導，「金管會高層」與「三商美邦大股東」懇談後才有出售意願，保險局嚴正澄清，「沒有這件事情」。

三商美邦近期傳出有意出售，根據資料顯示，該公司的2024年底「資本適足率」為136.3%，並未達保險法規定的150%門檻，目前屬「資本顯著不足」等級。金管會保險局副局長蔡火炎表示，今年7月已經祭出兩項處罰，包括調降董事長年度薪酬3成、為期一年，另外，不得新增不動產投資，並要求三商美邦必須限期一個月內提報新改善計畫。

對此，蔡火炎表示，尚未收到三商美邦函報改善計畫內容，針對資本強化計畫，將跟過去審查方向一致，會看可「執行性」、「可達成」、「合理性」等審視計畫；倘若有問題的話，會再跟公司溝通。

此外，如果三商美邦今年9月底「資本適足率」與「淨值比」，也就是兩大指標仍無法達標，金管會是否給予寬容措施或渡時期？對此，蔡火炎僅強調，若壽險業者6月底RBC沒有達到200%，會再給予一次補考機會，也就是9月底還有一次機會。

