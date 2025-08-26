榴槤「翻轉味覺」過海 紐西蘭超商每顆3600元

紐西蘭Pak'nSave賣場的榴槤售價約為每顆120美元（台幣3600元）。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕榴槤在亞洲早已很受歡迎，過去紐西蘭民眾對榴槤的描述大多是惡臭、腐肉味、污水味等，但現在消費者也可以在超市買到它們。Pak'nSave賣場的售價約為每顆120美元（台幣3600元），而在Costco的售價則略低於100美元（台幣3000元）。

榴槤進口商彼得潘 （Peter Pan） 表示，雖然第一次吃榴槤時，那臭名昭著的氣味讓他很反感，但後來他品嚐到了榴槤的美味。他說：「一開始，就我個人而言，我並不喜歡它們，但是一旦習慣了，只要把它放進嘴裡，它就會像黃油一樣融化。」；「這太震撼了，所以它們才值那麼多錢。」

潘先生表示，他們多年來一直在進口榴槤，並銷售給獨立商店，但本月才將水果引入超市Foodstuffs。他透露，大約20年前，他曾嘗試用樣品盒向Foodstuffs 推銷這種有氣味的水果，但他的建議被忽視了，結果整棟大樓都很臭。他說：「幾年前，他們最初並不想出售，但現在他們看到了需求......這就像一種新現象」。

他表示，榴槤賣得非常好，幾個小時內就被搶購一空。所以最終人們會習慣的，他們會覺得它們聞起來很香，吃起來也很好。

對於第一次想嚐嚐榴槤但又不知道如何下手的紐西蘭人，潘先生說，吃榴槤的最佳方法是用刀子插入榴槤底部，將果皮切開。

潘先生表示，「它的質地很軟，就像黃油一樣，對於新來的人而言，它的味道可能不太對」。但對於了解它的人來說，它們聞起來確實很香，當你把它們放進嘴裡時……它的味道如此美妙、令人震撼，人們一定會喜歡它。」

現在超市將榴槤引入主流市場，因此其價格實際上對消費者具有吸引力。

