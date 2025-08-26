鴻海攜手輝達同步宣布 展開RTX PRO合作計劃

鴻海看好RTX PRO伺服器將大幅提升研發效率與邊緣AI部署。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）、輝達（NVIDIA）管理層今天同步表示，未來雙方將在輝達RTX PRO伺服器的相關業務進行合作，推動產業採用RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU，加速生成式AI（GenAI）部署、流程設計及模擬應用，強化智慧製造、機器人及電動車等多元場域的數位轉型。

鴻海董事長暨執行長劉揚偉今天表示，數位轉型需要正確的基礎與技術，藉由將輝達 RTX PRO伺服器引入全球基礎設施，鴻海正重新定義AI驅動自動化的邊界，涵蓋先進機器人、智慧物流、智能工廠運作以及智慧電動車等領域。

應用面上，鴻海將透過RTX PRO伺服器結合輝達 Omniverse技術建立3D數位分身，規劃並模擬自動化產線，同時運用輝達Isaac平台發展與模擬高階自主移動機器人（AMR）。RTX PRO伺服器也納入輝達企業級AI工廠驗證架構，搭配BlueField-3 DPU與ConnectX-8 SuperNIC，整合高效能網路、儲存與資安加速器，支持工業AI與機器人模擬（Physical AI）、生成式AI與大語言模型推論（Agentic AI）、科學運算與數據分析、工業設計與即時渲染等應用。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳指出，現代工廠將存在於兩個世界：實體與數位，兩者將成為完美雙生。RTX Pro伺服器是這場革命的平台，結合模擬、圖形與AI，將在鴻海代工能力的引領之下，推動製造業邁向AI與Omniverse數位分身時代。

鴻海看好RTX PRO伺服器將大幅提升研發效率與邊緣AI部署，能同時執行多項高精度模擬，快速檢驗各種策略，縮短從概念到落地的過程。旗下子公司鴻佰也已成為輝達系統合作夥伴，推出基於MGX參考設計、搭載8顆RTX PRO 6000 Blackwell GPU的RTX PRO伺服器產品。

