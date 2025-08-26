晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海攜手輝達同步宣布 展開RTX PRO合作計劃

2025/08/26 21:30

鴻海看好RTX PRO伺服器將大幅提升研發效率與邊緣AI部署。（資料照）鴻海看好RTX PRO伺服器將大幅提升研發效率與邊緣AI部署。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）、輝達（NVIDIA）管理層今天同步表示，未來雙方將在輝達RTX PRO伺服器的相關業務進行合作，推動產業採用RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU，加速生成式AI（GenAI）部署、流程設計及模擬應用，強化智慧製造、機器人及電動車等多元場域的數位轉型。

鴻海董事長暨執行長劉揚偉今天表示，數位轉型需要正確的基礎與技術，藉由將輝達 RTX PRO伺服器引入全球基礎設施，鴻海正重新定義AI驅動自動化的邊界，涵蓋先進機器人、智慧物流、智能工廠運作以及智慧電動車等領域。

應用面上，鴻海將透過RTX PRO伺服器結合輝達 Omniverse技術建立3D數位分身，規劃並模擬自動化產線，同時運用輝達Isaac平台發展與模擬高階自主移動機器人（AMR）。RTX PRO伺服器也納入輝達企業級AI工廠驗證架構，搭配BlueField-3 DPU與ConnectX-8 SuperNIC，整合高效能網路、儲存與資安加速器，支持工業AI與機器人模擬（Physical AI）、生成式AI與大語言模型推論（Agentic AI）、科學運算與數據分析、工業設計與即時渲染等應用。

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳指出，現代工廠將存在於兩個世界：實體與數位，兩者將成為完美雙生。RTX Pro伺服器是這場革命的平台，結合模擬、圖形與AI，將在鴻海代工能力的引領之下，推動製造業邁向AI與Omniverse數位分身時代。

鴻海看好RTX PRO伺服器將大幅提升研發效率與邊緣AI部署，能同時執行多項高精度模擬，快速檢驗各種策略，縮短從概念到落地的過程。旗下子公司鴻佰也已成為輝達系統合作夥伴，推出基於MGX參考設計、搭載8顆RTX PRO 6000 Blackwell GPU的RTX PRO伺服器產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財