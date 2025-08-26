晴時多雲

美商務部長：五角大廈考慮持有國防承包商股權 點名洛克希德馬丁

2025/08/26 21:27

圖為洛克希德馬丁公司在越南河內國防武器展上的攤位。（路透檔案照）圖為洛克希德馬丁公司在越南河內國防武器展上的攤位。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克26日接受美國CNBC節目訪問時表示，川普政府的軍方領導人正思考美國是否應該收購主要國防承包商的股權，並點名洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的大部分收入來自聯邦合約，「實際上已經是美國政府的一環」。

盧特尼克發表這項談話前幾天，美國政府才以約90億美元收購英特爾（Intel）的10%股權。在訪問時，盧特尼克被問到，美國政府是否正考慮對洛克希德馬丁等主要國防承包商採取類似持股措施時，他回應說：「關於國防領域，正有著巨大的討論。」

盧特尼克說，洛克希德馬丁公司其大部分收入來自聯邦合約，「實際上已經是美國政府的一環」。他補充說：「但其中的經濟效益為何？這部分我會交由國防部長和副國防部長決定。這些人正在處理，他們正在思考這個問題。」

根據「國防新聞」2024年的排名，洛克希德馬丁是全球營收最高的國防企業。其他主要的美國承包商還包括雷神科技公司（RTX）、諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）、通用動力公司（General Dynamics）以及波音公司（Boeing）。

美國國防部與洛克希德馬丁公司暫時未回應CNBC的評論要求。

