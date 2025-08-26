Fed黑暗的一天！開除庫克是川普掌控利率決策最大膽行動

川普25日以抵押貸款詐欺指控，開除聯準會理事庫克。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國總統川普試圖開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），是他迄今為止力圖掌控美國央行及其利率調整權力的最戲劇化行動。

數月以來，川普要求聯準會降息，以提振經濟、讓房價更買得起，並降低償還國債的成本。他抨擊聯準會主席鮑爾沒有盡快降息。透過撤換庫克，川普可以在由7名理事組成的理事會中增加發言權，進而在投票中壓倒鮑爾，將利率轉至他偏好的走向。

賓州大學金融與法律學者康蒂布朗（Peter Conti-Brown）說，「某種程度而言，聯準會的獨立性代表一切，它代表貨幣政策不應由現任總統為所欲為制定的理念。如果我們允許這種狀況變成常態，那麼我們所知的聯準會獨立性將告終結」。

川普開除庫克的決定引發總統對聯準會權限的爭議。庫克表示，川普無權開除她，她將持續履行職責。她的律師洛威爾（Abbe Lowell）指出，川普的要求「缺乏任何正當程序、基礎或法律權力。我們將採取一切必要行動，防止他的非法作為」。

川普此舉正值敏感時刻，今年以來，聯準會已5次維持利率在4.25%至4.5%之間不變。接替鮑爾明年5月卸任的聯準會主席人選正公開與私下爭取川普支持。聯準會理事庫格勒上月辭職，給予川普一席理事，他任命親信米蘭（Stephen Miran），正等待參院通過該人事案。

川普第一任期時任命的兩名理事鮑曼（Michelle Bowman）與華勒（Christopher Waller）上月在聯準會政策會議上投票支持降息，而其他理事加上5名獨立任命的儲備銀行總裁皆支持維持利率穩定。在理事會中越多川普人馬意謂推動降息的力道增強。

雖然川普的行動對降息速度與規模的直接影響不明，但長期影響是顯著的。透過更能控制聯準會，川普可以影響他任期剩下時間的利率走向與水準。對制度的影響則可能持續數年，歷史上，總統對貨幣政策的直接影響是透過任命理事，但一旦上任，他就不能直接干預他們的投票。

川普此舉顯示，一名意志堅決的總統可以找到方法免除一名任期中的聯準會理事。川普的行為實際上將削弱聯準會的獨立性，長遠而言，獨立性較少的聯準會可能對物價壓力的反應遲緩，導致通膨升高，長期利率居高不下。

彭博經濟兼彼得森國際經濟學研究所經濟學家威爾科克斯（David Wilcox）說，「這對聯準會而言是黑暗的一天；這將動搖美國貨幣政策的基礎，這些振動將在美國與全球金融市場感受到」。

