晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Fed黑暗的一天！開除庫克是川普掌控利率決策最大膽行動

2025/08/26 21:16

川普25日以抵押貸款詐欺指控，開除聯準會理事庫克。（路透）川普25日以抵押貸款詐欺指控，開除聯準會理事庫克。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，美國總統川普試圖開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook），是他迄今為止力圖掌控美國央行及其利率調整權力的最戲劇化行動。

數月以來，川普要求聯準會降息，以提振經濟、讓房價更買得起，並降低償還國債的成本。他抨擊聯準會主席鮑爾沒有盡快降息。透過撤換庫克，川普可以在由7名理事組成的理事會中增加發言權，進而在投票中壓倒鮑爾，將利率轉至他偏好的走向。

賓州大學金融與法律學者康蒂布朗（Peter Conti-Brown）說，「某種程度而言，聯準會的獨立性代表一切，它代表貨幣政策不應由現任總統為所欲為制定的理念。如果我們允許這種狀況變成常態，那麼我們所知的聯準會獨立性將告終結」。

川普開除庫克的決定引發總統對聯準會權限的爭議。庫克表示，川普無權開除她，她將持續履行職責。她的律師洛威爾（Abbe Lowell）指出，川普的要求「缺乏任何正當程序、基礎或法律權力。我們將採取一切必要行動，防止他的非法作為」。

川普此舉正值敏感時刻，今年以來，聯準會已5次維持利率在4.25%至4.5%之間不變。接替鮑爾明年5月卸任的聯準會主席人選正公開與私下爭取川普支持。聯準會理事庫格勒上月辭職，給予川普一席理事，他任命親信米蘭（Stephen Miran），正等待參院通過該人事案。

川普第一任期時任命的兩名理事鮑曼（Michelle Bowman）與華勒（Christopher Waller）上月在聯準會政策會議上投票支持降息，而其他理事加上5名獨立任命的儲備銀行總裁皆支持維持利率穩定。在理事會中越多川普人馬意謂推動降息的力道增強。

雖然川普的行動對降息速度與規模的直接影響不明，但長期影響是顯著的。透過更能控制聯準會，川普可以影響他任期剩下時間的利率走向與水準。對制度的影響則可能持續數年，歷史上，總統對貨幣政策的直接影響是透過任命理事，但一旦上任，他就不能直接干預他們的投票。

川普此舉顯示，一名意志堅決的總統可以找到方法免除一名任期中的聯準會理事。川普的行為實際上將削弱聯準會的獨立性，長遠而言，獨立性較少的聯準會可能對物價壓力的反應遲緩，導致通膨升高，長期利率居高不下。

彭博經濟兼彼得森國際經濟學研究所經濟學家威爾科克斯（David Wilcox）說，「這對聯準會而言是黑暗的一天；這將動搖美國貨幣政策的基礎，這些振動將在美國與全球金融市場感受到」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財