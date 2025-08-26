富采處分錼創-KY套現4.5億元 晶電持股仍握7.76％

富采持續推進「雙加值引擎」轉型策略，聚焦「方案加值」與「場域加值」兩大方向。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕LED廠富采（3714）旗下子公司Lighting Investment Ltd.自今年3月20日至8月26日共計處分錼創-KY（6854）普通股共275萬7082股，交易均價165.65元，合計套現新台幣4.56億元，處分目的為資金配置調整。

富采說明，調整投資組合有助於資金靈活運用，後續仍將依市場狀況及公司發展需求，持續檢視資產配置，維持營運資金穩健。子公司Lighting Investment於處分之後便不再持有錼創股份，不過，旗下晶電仍持有912萬7338股，帳面金額約新台幣177.98億元，持股比例7.76%，且無質押限制，顯示富采仍為錼創的重要股東之一。

富采持續推進「雙加值引擎」轉型策略，聚焦「方案加值」與「場域加值」兩大方向，並強化「3+1長期發展策略」，聚焦車用、先進顯示、智能感測以及拓展新領域合作。其中，隨著生成式AI加速人形機器人與自主移動載具的落地，富采已於機器人自動化市場提供視覺化與智慧感測等核心領域的整合解決方案，深化資源整合，擴大新事業布局。

面對產業快速變化與激烈競爭，富采今年初宣布將整併旗下晶元光電與隆達電子，合併為單一子公司「富采光電」，以加速組織整合與提升整體營運效能。2025年10月1日晶元光電將先更名為富采光電，現任隆達董事長范進雍將出任富采光電董事長，並於2026年1月1日兩家公司正式合併後，接任富采光電總經理一職。組織及架構預計於2026年1月1日完成。

