牽成故宮聯名飲水機等154商品 經部當產業背後加值推手

〔記者廖家寧／台北報導〕今年適逢故宮百年院慶，為讓觀展民眾得以選購MIT優質產品，經濟部首度與故宮展開跨域合作，牽成22家廠商與故宮文物聯名，透過融合文化底蘊與實用美學，為沐浴乳、袋包、家電等154項產品加值，讓日常都蘊含文化瑰寶的意象。

經濟部產發署今（26）日與故宮共同舉辦聯名產品展售活動記者會，由產發署長邱求慧、故宮副院長黃永泰，以及中衛發展中心謝明達董事長共同為活動揭開序幕。

這次與故宮聯名展售產品範疇廣泛，涵蓋家電、紡織、石材、袋包、鞋類，共有22家業者推出154項商品。聯名商品的故宮文物主題包括大名鼎鼎的翠玉白菜、肉形石、毛公鼎、玉辟邪、富春山居圖、快雪時晴帖等文物。

邱求慧表示，因應關稅、匯率等外在變局的挑戰，產業必須升級轉型，除了運用AI及科技外，另一個面向是，業者也可透過美學和內容加值，強化產品特色及差異化，提升產品的附加價值。

產發署表示，這次結合中衛發展中心媒合22家業者，與故宮進行品牌聯名合作，與故宮團隊歷經半年至一年的腦力激盪，進行新產品設計發想、打樣調整，才催生出154項蘊藏文化藝術的新產品。

產發署表示，經由業者創意轉化為兼具實用與美學的生活用品，故宮文物不再是高不可攀的藝術品，而是走入大眾生活的質感好品。

54項聯名產品在故宮B1多寶格商店及故宮精品網站商城設立專區，產發署官員透露，故宮給予優惠，不收合作業者商標授權金，並減免銷售權利金。

