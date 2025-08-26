77歲母月領1.4萬拮据！兒瞄手機驚覺她是「投資高手」靠配息月入6萬

根據日本的數據調查，70多歲的家庭中有80.8%擁有金融資產，平均持有額2188萬日圓，其中459萬日圓為股票，靠配息支撐晚年生活。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人憂心，父母在退休後若只依靠有限的退休金或年金，恐怕難以支撐日常開銷，但實際上恐有著令人意外的一面。日本一名50歲男子一直以為77歲年邁母親每月只靠6萬9308日圓（約新台幣1.4萬元）的微薄年金維生，雖然多次提出要分擔生活費，卻總被母親婉拒，直到某次返鄉他意外發現，母親手機裡存有股價走勢圖，進一步追問才知道，原來母親其實是「股市達人」，每月甚至能領取約30萬日圓（約新台幣5.9萬元）的高額股息。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，50歲的佐藤健一（化名）每個月都會花車程約一個半小時，回縣外的老家探望獨居的母親千代（化名，77歲）。健一表示，父親在5年前過世後，母親獨自居住，生活看起來清苦，她住在超過40年的木造老屋，跟他小時候相比幾乎沒什麼變化。榻榻米磨損，牆壁斑駁，餐桌上多是附近田裡的蔬菜燉煮，或是超市的特價品，幾乎與「奢侈」絕緣。

健一認為，母親每月僅領6萬9308日圓的年金，光靠這筆錢過活，幾乎不可能。他表示「我以前跟母親說過，要不要我匯點錢給妳？但她總說『還行啦，錢留著給你們自己用』，就是不肯收。衣服都是修修補補繼續穿，沒有什麼嗜好，也沒什麼娛樂，好像省錢本身就是生活唯一的價值。看在兒子眼裡真的很心酸。」

某天，健一照例帶著藥妝店買的營養飲料和即食品回家。聊天時，健一注意到母親手裡的手機，螢幕上出現紅綠交錯的複雜折線圖，一看就是股價走勢圖。驚訝追問後得知，光配息就有每個月30萬日圓左右。

原來，千代從40歲開始在朋友介紹下買股票。那時正值泡沫經濟，但她的原則卻是「別勉強，穩穩來」。歷經90年代後半的金融危機、2008年的金融海嘯，千代都抱持長期投資心態。如今股市高漲，她的資產也水漲船高。健一難以置信問「為什麼一直瞞著不說？」母親笑著說「因為一旦提到投資，大家都會擔心嘛。」

報導指出，根據日本的數據調查，70多歲的家庭中有80.8%擁有金融資產，平均持有額2188萬日圓（約新台幣433萬元），其中459萬日圓（約新台幣91萬元）為股票，不少人正如千代一樣，靠配息支撐晚年生活。

