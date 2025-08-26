鮑爾對就業市場風險看法轉變 4投行預測：Fed下月將降息1碼

摩根士丹利（大摩）等4大投行預測，美國聯準會（Fed）在9月貨幣政策會議後將降息1碼，因Fed主席鮑爾上週在全球央行年會上，對就業市場風險改變了說法。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕繼巴克萊、法國巴黎銀行和德銀之後，摩根士丹利（大摩）也預測美國聯準會（Fed）在9月貨幣政策會議後將降息1碼（0.25個百分點），因Fed主席鮑爾上週在懷俄明州傑克森霍爾 （Jackson Hole）舉行的全球央行年會 上，對就業市場風險改變了說法。

大摩8月25日發布報告指出，鮑爾的說法與他稍早強調的通膨持續和失業率仍低有所不同，顯示Fed可能採取先發制人的行動，以控制就業市場下行風險。

大摩如今預測，Fed今年將降息2次，每次1碼，第1次落在9月，另1次在12月，2026年每季都將降息1碼，使利率降至2.75%至3%之間。大摩先前認為，Fed將維持利率不變至2026年3月，之後在大幅降息。

鮑爾8月22日的發言，促使巴克萊、法國巴黎銀行和德銀紛紛修正預測，認為Fed將在9月降息1碼。交易員現在認為，Fed在9月降息的機率達81.9%。

主要投行紛紛改變預測，反映出經濟學家所稱Fed的「反應函數」（reaction function）出現變化，鮑爾似乎對就業市場惡化比先前更敏感。

大摩指出，Fed的降息幅度大於1碼，只有在非農就業人口大幅下降時才會發生，Fed在9月的會議中可能會看到有人對降息持不同意見。

