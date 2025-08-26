微軟薪資曝光！「這部門」平均年薪破600萬 最高衝1025萬

微軟員工的薪酬狀況曝光。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕AI行業競爭激烈，薪資競爭力尤其重要，科技巨頭們的員工薪資往往對外低調，常引發好奇。而有外媒就曝光了微軟的薪資，數據顯示，雲端與AI團隊平均基本年薪高達20萬4135美元（約新台幣615萬元）以上，該部門的工程師基本年薪最高可達34萬美元（約新台幣1025萬元），反映微軟為爭奪頂尖AI人才祭出的高薪策略。

據《商業內幕》（business insider）報導，每年到了這個時候，微軟的員工們都會開始了解加薪和獎金的情況，數百名員工向《商業內幕》分享了自己加薪與升遷後的薪酬狀況，試算表已有超過850筆自願填寫的資料。

報導指出，隨著微軟積極吸引頂尖AI人才以保持營收成長，公司薪酬競爭力變得格外重要。今年，微軟針對AI人才開出數共計百萬美元的高薪邀約，並發布新的薪酬指南，以確保其待遇更具吸引力，同時與Meta的AI人才競爭。儘管今年微軟裁員數千人，但公司仍表示總員工數將保持穩定，顯示招聘計畫仍在進行中。

《商業內幕》分析了試算表中近300筆美國軟體工程師的資料，雖然在科技產業薪酬中股票占比高，但基本年薪仍是比較各部門的重要指標。

以下是微軟各部門員工分享的平均基本年薪。雲端運算與AI部門為20萬4135美元（約新台幣615萬元）；商業與生態系統部門為19萬1597美元（約新台幣577萬元）；安全部門為18萬9285美元（約新台幣571萬元）；Azure部門為17萬6035美元（約新台幣530萬元）；體驗與設備部門為17萬5123美元（約新台幣528萬元）；微軟AI部門為17萬456美元（約新台幣514萬元）；Xbox部門為16萬8831美元（約新台幣509萬元）；CoreAI部門為16萬7759美元（約新台幣506萬元）。

以上僅是基本年薪，若加上現金獎勵、股票獎勵，整體年薪將更驚人。

然而，微軟各部門軟體工程師自我申報的薪資中，雲端運算+AI部門的工程師基本年薪最高可達34萬美元（約新台幣1025萬元），接著是體驗與設備部門的25萬美元（約新台幣754萬元）。

