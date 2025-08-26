晴時多雲

輝達關鍵財報將出 預計出現7.9兆元市值波動

2025/08/26 20:01

輝達預計周三（27日）公佈第2季度業績後，期權交易員預計輝達的市值將出現約2600億美元（台幣7.9兆元）的波動。（彭博）輝達預計周三（27日）公佈第2季度業績後，期權交易員預計輝達的市值將出現約2600億美元（台幣7.9兆元）的波動。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國期權市場數據顯示，在輝達預計周三（27日）公佈第2季度業績後，期權交易員預計輝達的市值將出現約2600億美元（台幣7.9兆元）的波動。

數據顯示，輝達的選擇權暗示，業績公佈後，其股價將出現約6%的波動，業績將於週三股市收盤後公佈。這低於 7%的長期平均漲幅，顯示投資者現在可能對公司成熟後的發展有了更好的了解。

Susquehanna衍生品策略聯席主管克里斯·墨菲表示，「輝達的波動可能比自身走勢更有趣」。 「很多真正高歌猛進、投機性十足的人工智能公司股價都大幅下跌，但輝達的股價基本上已經回落至歷史高點以下。」

墨菲表示，如果輝達的業績超出預期，這將讓「人工智慧產業中一些受打擊更嚴重、投機性更強的領域產業獲得支撐」。

根據ORATS的數據，在過去12個季度中，輝達的隱含獲利變動平均為7.7%，而平均實際變動則接近7.6%。

科技股今年經歷了大幅上漲並提振市場之後，本月略有回落，因為市場對科技股的熱情逐漸消退。

交易員目前正關注輝達的業績，以判斷其4兆美元的市值是否合理。此外，輝達近期與美國政府達成的收入分成協議，對其業績預期的潛在影響也將受到密切關注。

輝達股價今年已上漲約34%，週一收盤上漲1.02%，至179.81美元。標普500指數當日下跌0.43%，至6439.32點，今年迄今上漲9.5%。

