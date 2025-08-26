晴時多雲

「購買台積電是聰明人」 外媒點出難以取代地位

2025/08/26 18:22

輝達執行長黃仁勳表示，任何想購買台積電股票的人都是非常聰明的人。對此，外媒也分析台積電獨特和難以取代的的地位。（彭博）輝達執行長黃仁勳表示，任何想購買台積電股票的人都是非常聰明的人。對此，外媒也分析台積電獨特和難以取代的的地位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳上周訪問台灣，面對媒體訪問他對美國政府入股台積電傳聞有何看法，他回答：「台積電是人類歷史上最偉大的公司之一，任何想購買台積電股票的人都是非常聰明的人。」外媒The Motley Fool周二（26日）報導，投資台積電的確是明智之舉，並指出台積電在全球製造業的獨特角色和難以取代的理由。

針對黃仁勳說「台積電是歷史上最偉大的公司」，資深媒體人Ben McPoland撰文表示，這句話無疑是正確的。台積電是全球領先的半導體代工廠，生產的尖端晶片為從iPhone到人工智慧（AI）資料中心等各種設備提供動力。其規模和先進的製造流程，使其在全球經濟中擁有其他公司難以匹敵的戰略重要性。大客戶包括蘋果、博通、超微，還有輝達。

至於黃仁勳肯定「購買台積電股票的人都是非常聰明的人」，這支股票是否值得購買？Ben McPoland提出幾點值得關注的議題。

首先是台積電正在海外建造晶圓廠，其中已承諾在美國投資高達1650億美元。雖然此舉使其全球業務多元化，並令美國政府感到滿意，但至少在一段時間內，這可能會對其利潤率造成壓力。

此外，如果美國政府有一天真的成為台積電的股東，這可能會加劇中台緊張局勢。

但Ben McPoland認為，面對這些消息和發展，對台積電仍是「利遠大於弊」。首先，台積電正處於正在進行的科技人工智慧革命的核心，而這場革命在未來十年只會愈演愈烈。在他看來，這是一場終極的科技投資。

其次，建造一座先進的晶圓廠的成本約為100億至200億美元，進入晶片代工行業的門檻絕對是巨大的。

Ben McPoland舉出譬喻，華倫巴菲特曾經說過：「如果你給我1000億美元，讓我奪走可口可樂在全球軟性飲料領域的領導地位，我會把錢還給你，並告訴你這不可能。」這對台積電來說更是如此，尤其是其尖端的2奈米晶片將於今年晚些時候推出。

第2季度，人工智慧相關需求推動營收成長44%，達300億美元。台積電執行長魏哲家表示，人工智慧需求可能會保持強勁，人工智慧模型的使用和採用不斷增加，意味著需要越來越多的計算，從而帶來更多尖端矽片的需求，這將使台積電受益。

台積電股價目前的預期本益比為24倍，與標準普爾500指數的本益比大致相同。以這個價格，台積電確實是一隻值得考慮的明智之選。

