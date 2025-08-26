台灣大參展ESG 高峰會 展出3大AI應用

「2025 ESG 高峰會」今（26）日登場，國家通訊傳播委員會委員王怡惠（右）親臨台灣大展區，由新世代體驗發展處處長陳文振（左）介紹台灣大MyCharge服務及Taiwan Mobility戰略成效。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕「2025 ESG 高峰會」今（26）日登場。台灣大哥大結合AI驅動ESG實踐，現場同步展出電動車充電服務 「MyCharge」、AI語音紀錄平台「AI聽寫大哥」及AI數位分身「MyMoji」3大應用。台灣大指出，MyCharge全台已部署80座充電站、配置近450支AC充電樁，而AI聽寫大哥語音紀錄工具，至今吸引近1500家企業申請試用，從網路節能、智慧充電，到產業升級，透過攜手產業、社會與用戶，共同邁向2050淨零未來。

據交通部公路局統計顯示，截至2025年7月底，全台電動汽車數量已突破11萬輛，年成長率高達38%，隨著市場接受度提升與政策推進，電動車普及速度將持續加快。台灣大AI驅動綠色交通，加入 EV100 全球交通載具電動化倡議，承諾2030年前完成公司交通載具100%電動化，亦持續深化Taiwan Mobility戰略，整合連網 （Connection）、內容 （Content）、充電 （Charging），攜手領投策略夥伴USPACE（亞洲最大智慧停車平台）、WeMo Scooter（簡稱WeMo、電動機車共享服務），從分析、規劃、建置、營運，提供一站式智慧移動服務，打造智慧、便利且娛樂兼具的車聯網新體驗。

台灣大指出，旗下MyCharge結合智慧調度與優化技術，全台已部署80座充電站、配置近450支AC充電樁，更率先成為全台首家 AC站場域提供「隨插即充」服務的業者，讓車主免掃碼、免開App，即可享受無縫、無感的便利充電體驗。

台灣大整合ASR自動語音辨識技術自行研發「AI聽寫大哥」語音紀錄工具，至今吸引近1500家企業申請試用，並已內建超過10種摘要範本，且支援自訂摘要格式，未來也將持續針對醫療、媒體、製造等特定產業推出專屬摘要範本。現場同步展出「MyMoji」，自拍一張輕鬆創建自己AI 3D分身，還可AI換臉，變身影片主角，並製作動態LINE / GIF貼圖與AR影片，提升個人化社群體驗與樂趣。

