捲入綠能弊案 泓德能源：對營運無重大影響

2025/08/26 17:01

泓德能源今發聲明回應遭指涉入綠能案一事，並澄清對財務、業務無重大影響。（業者提供）泓德能源今發聲明回應遭指涉入綠能案一事，並澄清對財務、業務無重大影響。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉嫌在任內收受太陽能大廠泓德能源（6873）、東煒建設數百萬元賄款，遭聲押禁見。對此泓德能源發出聲明，總經理周仕昌依法接受調查、已交保請回，恢復正常工作，公司將靜待司法調查結果，目前營運一切正常，此調查對財務、業務無重大影響。

泓德能源聲明指出，該公司自2016年成立至今，始終秉持誠信原則並遵循法令，並嚴格要求所有同仁在執行公司業務時遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。

就今日檢調進行調查及搜索一事，泓德能源稱，公司全力配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情；周仕昌依法接受調查，並已交保請回，恢復正常工作。本案已進入司法偵查程序，將靜待司法調查結果。

泓德能源也強調，公司營運一切正常，本次調查對本公司財務及業務無重大影響。

泓德能源也說，公司持續榮獲國際資本市場的肯定，不僅入選《富比士》2025年「亞太最佳中小企業200強」，成為唯一登榜的台灣綠能企業，也獲全球最大主權基金，挪威主權基金大幅加碼投資，創下今年台灣能源產業類別中的最高投資金額，充分展現國際資本市場對泓德能源長期成長性與財務表現的高度信任。

