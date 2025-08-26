晴時多雲

百萬鴻家軍嗨！外資連16買鴻海敲逾32萬張僅排第4 第1是它

2025/08/26 16:40

外資連16買超鴻海敲逾32萬張僅排第4，第1是康霈。圖右一為康霈總經理凌玉芳、右二為董事長徐坴暉。（圖:康霈提供）外資連16買超鴻海敲逾32萬張僅排第4，第1是康霈。圖右一為康霈總經理凌玉芳、右二為董事長徐坴暉。（圖:康霈提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週一（25日）才買超241.15億元，週二（26日）又落跑，賣超145.08億元，雖然外資轉賣，不過，卻持續加碼電子股，而擁有逾百萬股東的鴻海則是此波大贏家，已獲連16買，買超32.7萬張，在外資力挺下，股價從180元，一路向上，今收209元，波段漲幅達16.11%，雖然外資在台股高點大買電子，但週二買超最多卻是康霈*，在外資連2買下，股價連2紅，今上漲1.79%，收199元，成交量爆出9.8萬張大量。

外資週二買超前10大個股，依序為康霈*（6919）1萬309張、華邦電（2344）9798張、聯電（2303）8280張、鴻海（2317）8238張、欣興（3037）6340張、宏碁（2353）6227張、毅嘉（2402）5573張、南亞（1303）5240張、華通（2313）4497張、全新（2455）3494張。

