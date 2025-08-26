晴時多雲

達明董事長何世池：已獲全球市場獨特地位 朝三大方向前進

2025/08/26 16:18

達明管理層指出，憑藉台灣完整的ICT供應鏈、自研AI與視覺整合技術，公司已在全球市場找到獨特定位。（記者方韋傑攝）達明管理層指出，憑藉台灣完整的ICT供應鏈、自研AI與視覺整合技術，公司已在全球市場找到獨特定位。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕自動化機器人設備供應商達明（4585）今日舉辦上市前業績發表會，董事長何世池表示，掛牌象徵公司自創新技術走向有序成長，未來將以「深化AI協作」、「加速國際市場佈局」及「落實永續治理」三大方向前進，達明憑藉台灣完整的ICT供應鏈、自研AI與視覺整合技術，已在全球市場找到獨特定位。

何世池指出，達明創立初衷是讓機器人更容易被人使用，不是要取代人，而是透過協作型設計，讓人與機器共同創造價值。他強調，AI、視覺與數位分身（Digital Twins）等新技術快速發展，推動智慧製造進入新世代。

何世池提到，公司未來三大方向包括持續深化AI協作技術，以自主研發強化產品差異化與彈性；二是加速拓展歐洲、美洲、日本、韓國與東南亞市場，強化在地服務與品牌；三是藉由上市契機落實治理與永續經營。

總經理陳尚昊補充，公司與歐姆龍採行「Co-brand」策略，不僅強化行銷，也凸顯達明自有品牌定位。達明最大的差異化優勢，在於協作型手臂內建視覺與AI，能直接解決客戶痛點。舉例來說，中國一家汽車零件大廠的專案中，競爭對手需投入三名工程師、四個月才能完成整合，達明僅派一名工程師，三分之一個月就完成，整體成本與效率更具優勢。

陳尚昊表示，另一案例是在自主移動機器人（AMR）領域，客戶使用達明方案後，僅需派出應用工程師即可複製導入，大幅提升接案速度。這些具體案例，凸顯達明在全球市場的競爭力。

針對外界關注的人形機器人進展，公司去年已啟動相關研發，著眼於生成式AI帶來的新應用，並鎖定「安全」與「低能耗」兩大方向，計畫明年與研究單位及部分客戶合作，進行初步概念驗證（POC）。

目前達明的產品與方案已行銷超過50國，累積銷售1.8萬台，主要應用涵蓋電子業、汽車、半導體、食品加工與倉儲。何世池強調，掛牌不是終點，而是責任、創新與長期價值的起點，期許達明持續為全球智慧製造帶來更多合作與改變的可能。

