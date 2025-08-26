晴時多雲

永豐金完成三大併購案 暫不急進軍壽險業

2025/08/26 15:35

永豐金今天舉行法說會，圖右2為永豐金總經朱士廷，左2為永豐銀行總經理莊銘福（記者王孟倫攝）永豐金今天舉行法說會，圖右2為永豐金總經朱士廷，左2為永豐銀行總經理莊銘福（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕市場傳出三商美邦正在尋求買家，由於國內金控業當中，永豐金旗下還沒有壽險業，是否將納入考慮招親？永豐金總經理朱士廷表示，因為我們剛完成三個併購案，截至目前為止，現在態度上比較保守；朱士廷強調，當務之急是把已經合併的案子處理，永豐金已有成立壽險小組在研究，未來會評估在金控版圖，是否要扮演重要角色。

朱士廷指出，金管會於2025年6月19日核准永豐金以現金與股份轉換取得京城銀100%股權，10月1日為股份轉換基準日，正式成為永豐金旗下子公司，並預計於明年第四季完成與永豐銀行的合併，此一合併案將優化永豐金控在南北區域的布局，京城銀行在中南部地區擁有扎實的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成互補。

其次，永豐金證券吸收合併台灣匯立證券已於2025年8月5日獲金管會核准，合併基準日訂於2025年10月20日；永豐表示，隨著未來京城銀與台灣匯立證券的加入，永豐金控將於10月開始認列京城銀、匯立證收益，為永豐金控持續深化金融服務布局的重要進展。再者，自2025年1月15日起已取得柬埔寨的微型存款金融機構Amret Plc.80%股權，並認列收益；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增29%。

永豐銀行總經理莊銘福表示，京城銀後續沒有打算要裁撤分行，現有南部的分支據點是加分的事情，沒有裁分行問題。外界也關注，永豐金控是否將合併其他壽險公司，朱士廷表說，我們會認真研究，壽險在金控版圖中的角色，「但非目前當務之急。」

針對永豐金獲利表現，朱士廷表示，上半年稅後淨利126.0億元，年增3.4%，每股盈餘（EPS）0.99元，續創同期新高，成長率明顯優於同業的-23.1%；年化股東權益報酬率（ROE）達12.35%，每股淨值為16.24元。若以過去五年年複合成長率（CAGR）來看，達17.4%，也優於同業合計的8.6%。

永豐銀行上半年稅後淨利達111.4億元，年增14.6%，莊銘福表示，主要受利息淨收益及手續費淨收益的顯著成長推動，上半年年化ROE達12.03%，相較過去幾年大幅提升。至於永豐金證券方面，上半年稅後淨利為21.0億元，年減27.6%，永豐金證券總經理蘇威嘉表示，主要因市場動盪影響投資人信心，且上半年台股日均量下滑17.0%，導致證券手續費收入下滑。

