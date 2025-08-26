晴時多雲

強化波動防禦力 台壽208億元次順位公司債完成募集

2025/08/26 15:17

台灣人壽完成今（2025）年首波208.1億元長天期次順位公司債募集。（業者提供）台灣人壽完成今（2025）年首波208.1億元長天期次順位公司債募集。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）子公司台灣人壽今（26）日宣布，今（2025）年發行首波208.1億元長天期次順位公司債，在投資人熱烈認購下已完成募集，將有助提升台灣人壽資本適足率（RBC），強化未來金融市場波動的防禦能力。今年第3季將發行美元計價的10年期次順位公司債，為資本實力持續添動能。

台灣人壽表示，發行公司債的主要目的為強化財務結構及提升資本適足率，以因應市場環境波動。本次發行的長天期次順位公司債分為10年期及15年期，10年期票面利率為3.75%，共發行102.1億元；15年期票面利率3.88%，發行金額106億元。除了新臺幣公司債，今年第3季將發行美元計價的10年期次順位公司債，利率6.00%、金額逾1億美元。

除了發債為資本實力持續增添動能，台壽為降低海外投資匯率波動風險，力挺金管會「保險業資金投入公共建設」的政策，積極參與國內優質公建開發案，如「桃園航空城開發計畫」攜手長榮集團旗下長榮國際儲運公司，建設「倉儲物流、商場、國際旅館與運動中心」的複合型園區；也跨足觀光事業，與日本觀光飯店合作開發宜蘭縣「清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案」，打造結合地熱溫泉、自然療癒、文化體驗與國際飯店的複合式度假村。台壽表示，未來將持續透過多元化的籌資管道，維持充足資本水準，強化風險管理機制，穩健邁向永續經營。

