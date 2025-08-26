達明機器人下月上市 林百里按讚：做爺爺的很開心

林百里今日出席達明機器人上市前業績發表會，為孫公司按讚信心喊話。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）董事長林百里今日出席子公司廣明（6188）旗下小金雞達明機器人（4585）的上市前業績發表會，難掩興奮之情。他以「孫公司達明『轉大人』，我做爺爺的很開心」形容此刻心境，並直言「我最大的夢想，達明幫我完成了」。回顧廣達1999年上市、廣明2002年掛牌後，睽違20多年，集團第三代終於登上資本市場，這是「十年磨一劍」的重要成果。

林百里指出，達明機器人的誕生不僅是一個新公司掛牌，更代表台灣產業價值鏈的提升。過去電子產業的核心在於代工，靠控制成本維持競爭力，但達明已成功轉型為自有品牌，從「製造成本」進一步邁向「製造價值」，成為台灣第一家協作型機器人品牌，也是全球唯一同時具備協作機器人、視覺與AI整合方案的業者，象徵台灣不再只靠代工，而是能以自主技術開創價值。

「機器人不是便宜的就好，要能解決問題」，林百里強調，達明的核心優勢在於打造完整解決方案。達明建立的不只是單一硬體突破，而是一個solution base（解決方案平台），能針對不同產業場景提供專屬方案，從電子製造自動化延伸至更多領域的普遍應用。隨著不同客戶需求湧現，達明持續活潑調整與開發，逐步形成多元平台，展現團隊靈活且穩健的實力。

談及團隊背景，林百里特別點名達明董事長何世池，身為英國皇家學院醫療機器人博士，長期深耕機器人領域，為公司技術累積與產品突破奠下基礎。林百里表示，正因具備專業領導與堅實團隊，達明才能在短短十年間跨越重重挑戰，從技術雛形逐步走向今日的產業舞台。

林百里同時對於未來充滿信心，「十年磨一劍，下一個十年也不會太久」，期待達明繼續帶來更多驚喜與表現，並強調台灣不僅能做硬體代工，更能在智慧型機器上提供真正的解決方案。看好達明深厚的品質與技術底蘊，將一步一腳印開拓更多產業價值與工作模式，持續為台灣在全球智慧製造舞台上爭取一席之地。

