關稅也擋不住！中國半成品鋼出口爆增逾300％ 最大買家是「這國」

2025/08/26 15:37

中國半成品鋼出口爆增逾300%，最大買家是印尼。（路透）中國半成品鋼出口爆增逾300%，最大買家是印尼。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管全球行業保護主義抬頭，但中國今年鋼鐵出口蓬勃發展，卻超出預期，彭博報導，今年前7月，中國半成品鋼材出口激增320%，而最大買家則是印尼，進口量高達114萬噸。

彭博報導，根據中國海關數據，2025年前7個月半成品出口量激增320%，達到740萬噸，對東南亞和中東的供應激增，僅在7月，這一數量就達到150多萬噸，約佔發往世界其他地區的鋼鐵總出貨量的14%。

報導指出，今年中國鋼鐵出口的蓬勃發展超出了預期，儘管全球行業保護主義抬頭，但鋼鐵出口量仍然很高。

Horizon Insights 黑色金屬分析師 Jinshan Xie 表示，除非有限制國內供應的強制性產量限制，否則我們預計鋼坯出口將繼續下去，因為中國的價格競爭力很強。

這種韌性表明，中國的鋼鐵貿易商在面對貿易障礙時，如何善於尋找新市場。

至於今年半成品最大買家則是印尼，進口114萬噸，其次是菲律賓，進口量不到100萬噸，然後是土耳其、義大利和沙烏地阿拉伯。

