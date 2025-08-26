晴時多雲

日本榮登「想再去旅遊國家」冠軍 兩大特點最吸睛、最夯地點曝

2025/08/26 14:41

日本在全球民眾「想再去旅遊的國家」調查排名中榮登首位。（彭博）日本在全球民眾「想再去旅遊的國家」調查排名中榮登首位。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據一份針對全球20個國家和地區民眾為對象的調查結果顯示，日本在民眾「想再去旅遊的國家」中排名首位。

日本廣告巨頭電通公司25日公佈調查，電通向有多國旅行經驗的人士詢問「想再去旅遊的國家」，結果日本獲得52.7%的支持，在52個國家和地區中排名第一。第二名為韓國（20.0%），第三名為美國（16.6%）。

旅遊動機方面，「對日本料理的興趣」和「對日本產品的好感」排名最高，甚至優於日圓貶值效果的激勵。

按都道府縣來看，東京、北海道、大阪和京都的認知度、旅行經驗和旅行意向最高，之後是福島、沖繩和廣島。

另一方面，僅赴地方性旅行的佔比較低，但實際訪問一次後的滿意度（96.2%）和再訪意向（93.4%）均超過9成。作為地方上代表性觀光資源的溫泉鄉，在很多歐美國家的認知度在5成以下。

電通公司負責人表示，地方上的觀光資源潛力很大，但解決通信環境、多語言服務等課題仍存在困難。

關於需改善之處，受訪者提到完善通信環境、充實多語言服務、提升與都市圈的交通便捷度。但因地區及訪日次數不同，回答存在差異。電通負責人稱：硬體和軟體兩方面都存在課題，要全面應對極其困難。

該調查於今年5至6月實施，針對在亞洲、歐洲、北美、中東等地居住的1萬多人調查，通過網路問卷收集了回答。

