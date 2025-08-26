年薪300萬工程師辭職後跑去開遊艇 超驚人收入曝光了

奧特加曾是名年薪超過10萬美元的資深工程師，但他過得並不快樂，之後轉行進入遊艇產業，在大海上找到自由與財富。遊艇示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕來自美國的奧特加（Hugo Ortega）曾是名年薪超過10萬美元（約307萬元新台幣）的資深工程師，還有一位交往多年的女友，雖然生活令人稱羨，但其實奧特加並不快樂，因此他決定離職展開環遊世界的背包客之旅，在過程中因緣際會進入了遊艇產業，如今他是名超級遊艇船長，不含小費的月薪就超過1萬美元（約30.7萬元新台幣），若加上小費甚至能翻倍。

《CNBC》報導，奧特加當年辭去工程師的工作，跑去環遊世界，在旅行8個月後於緬甸一家青年旅館，偶然遇見了一名來自南非的遊艇水手，這場邂逅徹底改變了他的人生。

2人之後一起旅行了3個月。奧特加回憶：「我認識了越來越多他的朋友，他們也都是遊艇工作者，即使我完全沒有航海經驗，我也知道自己能做到。」如今奧特加已經在遊艇產業工作超過10年，從最初的基層水手，一路做到現在的超級遊艇船長。

奧特加現在透過與女友共同經營的遊艇學校「Superyacht Sunday School」，和教練們一同專注在培育新一代遊艇船員的任務上，自 2022 年開辦以來，奧特加表示，已有超過9成學生順利進入遊艇產業，但只有6成仍繼續留下，因為有些人後來發現，並不適應這樣的生活。

奧特加分享，基層船員的月薪約落在 3000 至 4500 美元之間（約9.22萬至13.83萬元新台幣），視遊艇規模與地點而定；若是廚師或具經驗的船員，起薪更高，而上述薪資並還不包含小費，在夏季，小費收入甚至可能是底薪的2倍甚至3倍。

奧特加回憶，當初他做工程師的年薪超過10萬美元，是他第一年當水手時的年薪2倍，但在船上的開銷遠遠低於在陸地上時。他說：「基本上賺到的錢，我都能存下來。」

目前奧特加的月薪為1萬美元，未含小費，若加上小費甚至能翻倍。他補充說，90公尺遊艇的船長月薪最高可達3萬美元（約92.2萬元新台幣）。

對於那些有意願進入遊艇產業工作的新人，奧特加認為，其實也不需要擁有專業水手或航海經驗，但最重要的是「要有學習的意願」，還要具備「服務客人或是熱情好客的個性」，這是因為幾乎所有遊艇上的員工都需要和客人互動，因此友善、隨和是關鍵特質，不過「有些人就是不具備這些特質」。

奧特加還補充，保持開放心態與謙虛也同樣重要，「如果你不願意學習、不願意從零開始，或是不能接受自己一開始什麼都不懂，那這條路會很難走。」他提醒大家，千萬不要只因為薪水而踏入遊艇產業，「如果你正在猶豫，務必要認清，這條路並不會全是美好與輕鬆」。

但對於那些覺得人生停滯、不喜歡目前生活的人，他給出的建議是：「一定要勇敢離開」，這是因為人生其實很短暫，「我只想盡可能看見這個世界的更多面貌。」

