70歲建設公司老闆交棒兒子 退休2年「1錯誤」讓他後悔求復職

2025/08/26 19:33

日媒報導以真實案例，探討高收入族群在退休後容易陷入的「家庭破產」陷阱。（示意圖，彭博）日媒報導以真實案例，探討高收入族群在退休後容易陷入的「家庭破產」陷阱。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很多人拚命工作，為了退休而累積大量資產，然而，當最終退休時，卻可能面臨意想不到的「退休陷阱」。日本一名建設公司前社長，他把職位交棒給兒子並退休，退休時擁有存款8000萬日圓（約新台幣1578萬元）以及月領7萬日圓（約新台幣1.38萬元）年金，然而，他卻因為「沒改掉奢侈習慣」，加上投資失利，在退休僅僅2年後，就向兒子低頭表示「能否再讓我回去公司工作」。日媒報導以真實案例探討高收入族群在退休後容易陷入的「家庭破產」陷阱。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，今年70歲的誠一先生（化名）過去在埼玉縣經營建設公司，他在68歲時選擇退休，當時他辛苦存下的存款大約有8000萬日圓，如今，事業已由45歲的兒子亮太（化名）接手。

誠一先生本以為退休後就是「悠閒自得的第二人生」，卻因過去工作關係，習慣經常應酬，打高爾夫、喝酒是家常便飯。退休後，他依舊延續同樣的生活，常去打高爾夫球、喝酒，結果，他的月支出幾乎和以前差不多，每月花費動輒數十萬日圓。但現在的收入，只有每月約7萬日圓的年金，這樣一來，只能不斷動用存款，於是存款就這樣快速減少。

除了應酬，另一方面，誠一先生的「車」也成了錢包的敵人。五年前購入的高級進口車，維修保養費驚人，引擎故障送修就超過120萬日圓（約新台幣24萬元）。其實他也知道這樣下去不妙，但因為習慣過去的「愛面子」，讓他難以下定決心換便宜的車，就這樣，存款持續縮水。

誠一先生開始焦慮，於是找上銀行詢問如何「讓錢增值」，銀行員推薦他「每月分配型投資信託」。誠一先生過去沒碰過投資，覺得「銀行推薦的應該沒問題」，於是，從當時約7000萬日圓（約新台幣1380萬元）的存款中，拿出3000萬日圓（約新台幣592萬元）投資。在銀行員的話術影響下，誠一非常放心，於是繼續原本的花費習慣，他甚至得意忘形，又花費了1500萬日圓（約新台幣296萬元）購買了一輛新車。

某天，銀行人員打電話來，緊張地告知誠一持有的投資信託淨值大幅下跌，原來受到股價下跌影響，投資表現遠低於預期，加上每月的分配金有部分來自本金支出，導致資產正不斷縮水。誠一聽到自己已出現約500萬日圓（約新台幣99萬元）的損失，簡直氣炸了，但事實已經無法改變。

徹底絕望的誠一先生，只好聯絡2年前接手公司的兒子，低聲下氣地懇求不好意思啊，能不能讓我回到公司，再讓我工作……」，沒想到兒子卻冷靜回應「想工作可以，但如果你不檢討生活方式，早晚還是會破產。先改變用錢的習慣，再談工作吧。」

報導指出，誠一先生不是「特例」，據調查，日本夫妻退休後的最低生活費平均為月23.2萬日圓（約新台幣4.6萬元），若要過上「比較寬裕的生活」，則需37.9萬日圓（約新台幣7.5萬元）。然而，像誠一這樣的自營業者通常只有基礎年金，滿額也僅約每月6.9萬日圓（約新台幣1.4萬元），遠遠不夠，因此必須依靠存款，但若缺乏規劃，就容易陷入「破產」。退休後投資並非壞事，但若不理解其風險與運作，就可能淪為「後悔不已」的結果。

