微星充電樁海內外佈局有成 全年顯卡業績超越輝達預期

微星行銷副總經理程惠正、充電樁事業部業務協理葉盈庭看好旗下顯卡、充電樁佈局。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕微星（2377）近年持續擴大電競品牌業務，同時強化智慧能源與AI應用領域，旗下充電樁業務已在台灣市場站穩腳步，並推動海外銷售通路，今年目標拓展至10個國家，明年底進一步增加至20個國家。同時，微星旗下顯卡與AI伺服器、電競筆電等傳統核心產品，亦受惠於輝達（NVIDIA）驅動的AI與電競熱潮，管理層看好相關業績年增幅度將超越輝達預期。

微星充電樁事業鎖定家用市場，透過聚集集合住宅、透天厝等安裝場域，銷售佔比已經超過7成，並與多家國內車廠、商場、充電營運商展開合作。公司透露，目前台灣家用市場市佔已達雙位數百分比水準，預計今年底推出的薄型直流充電樁，可望進一步擴大搶攻商場與集合式住宅公用空間，滿足空間與供電受限的應用需求。

海外拓展方面，微星已在美國、加拿大、日本、泰國、澳洲等市場銷售，韓國則預計第四季開賣，今年底前進軍國家數將突破10個。公司也與韓系、日系車廠洽談合作，鎖定以自用車為主的消費型充電應用。中長期目標方面，微星設定於2030年在全球家用市場佔有率3%至5%。

微星指出，除了既有AC（交流電）充電樁，近期新推出具快接轉接頭設計的旅充產品，由於可支援高低電壓靈活切換，適用多種使用場景，銷售反應已超出內部原先預期，未來仍將結合微星既有研發與通路優勢持續擴展；針對新產品開發，微星儲能型充電樁尚處研發階段，預計最快1年後完成商品化，未來將瞄準日本、歐洲與美加等先進國家的家用場域。

至於主力產品部分，管理層看好微星顯卡、主機板及電競筆電在下半年可望延續穩健表現，特別是在輝達AI應用與電競需求支撐下，市場動能已強於去年。預期2025全年集團顯卡業績，「不會低於輝達對整體市場的15%年增率預期」，此外，公司看好中國銷售力道，歐洲市場也在歐元匯率轉強帶動下有所回溫。

微星強調，雖然電動車補助與全球景氣仍有變數，但公司比較基期低，對於綠能趨勢與AI雙主軸布局信心不減，未來將持續擴大能源與AI相關產品比重，在穩固核心硬體實力的同時，也尋求更高附加價值的新成長動能。

